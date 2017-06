Überlingen Augustinum-Bewohner ziehen nach Meersburg

Im Altbau des Überlinger Augustinum werden bis Ende 2019 die Sanitäranlagen renoviert und moderne Bäder in die Wohnungen eingebaut

Überlingen/Meersburg (dle) "Wir sollen gleich anrufen, dass wir gut angekommen sind." Weit war der Weg nicht für Luise Kurz, zusammen mit drei weiteren Bewohnern des Augustinum Überlingen ist sie am Montag ins Augustinum nach Meersburg umgezogen. Sich gleich bei den Zurückgebliebenen in Überlingen zu melden ist auch für Hans-Hasso Scholz Pflicht: "Ich habe schon zwei Postkarten vom Augustinum Meersburg gekauft" sagt er unmittelbar nach seiner Ankunft dort.

Ein bisschen Aufregung ist schon im Spiel, auch wenn, so wie es Luise Kurz schildert, zwei Monate "Ruhe und Entspannung" vor ihnen liegen. Und vor allen sei es von Meersburg aus mal ein anderer Blick auf den Bodensee. "Ich freue mich" sagt die rüstige Rentnerin, "ich gehe in den Sommerurlaub."

Das ist die eine Geschichte, sie sagt aber auch, worum es wirklich geht: "Ich gehe aus dem Altbau heraus." Denn in dem mehr als 40 Jahre alten Haus des Augustinum in Überlingen stehen in den nächsten Jahren umfangreiche Sanierungsarbeiten an: Bis Ende 2019 werden die Sanitäranlagen dort renoviert und in allen Wohnungen werden neue Bäder nach modernem Standart eingebaut. Während der Zeit der Renovierung kommen direkt betroffene Bewohner des Augustinum Überlingen temporär für acht Wochen im Augustinum Meersburg unter. "Der Großteil der Bewohner nutzt das Angebot des Augustinum, in dieser Zeit im Augustinum in Meersburg zu wohnen", so Tobias Heemann, der Überlinger Augustinum-Direktor: "Bis Ende der Woche wechseln insgesamt 13 Bewohnerinnen und Bewohner nach Meersburg."

"Wir haben hier noch freie Kapazitäten" erklärt Richard Rheindorf die Gründe für seine Gastfreundschaft. Der Direktor des Augustinum Meersburg begrüßt die gerade angekommenen Gäste aus Überlingen persönlich. Auch bei ihm ist ein klein wenig Nervosität zu merken: "Es ist eine echte Herausforderung für uns" sagt er, "wir werden den Gästen aus Überlingen die Vorteile des Augustinum Meersburg präsentieren."

Das wird keine leichte Aufgabe, die vier Gäste aus Überlingen schwärmen von den Vorzügen in Überlingen. "Die lesen uns jeden Wunsch von den Augen ab" berichtet Rosemarie Scholz. Auch der Umzug sei "sehr nett abgelaufen", schon früh morgens hätten sich die Mitarbeiter bei ihnen in Überlingen erkundigt, ob man ihnen irgendwie noch helfen könne. Die Leiterin des Bewohnerservices in Überlingen, Karoline Karatas, ist sogar mit nach Meersburg gefahren, ihr liegen die Bewohner am Herzen. "Es lief bisher alles gut, die freuen sich richtig auf Meersburg" erklärt sie.

Rosemarie und Hans-Hasso Scholz fassen ihre Vorfreude auf Meersburg so zusammen; "Wir lassen uns hier verwöhnen und wollen die Zeit genießen." Und sie wollen die Zeit auch so verbringen, wie sie es in Überlingen gewohnt sind: Viele Bücher hätte sie eingepackt, und auch ihre Nähmaschine. Doch bei aller Vorfreude auf Meersburg kommt dann doch ein wenig Abschiedsschmerz hinzu: "Wir lieben unser Überlingen!"