Überlingen Aufschwung der SPD auch in Überlingen spürbar

Aufschwung der SPD auch in Überlingen spürbar

Nach der Nominierung von Martin Schulz als Kanzlerkandidat ist beim SPD-Ortsverein in Überlingen die Motivation für den Bundestagswahlkampf groß.

Überlingen (dle) Ein frischer Wind weht durch das Land, seit die SPD mit Martin Schulz ihren Kanzlerkandidaten nominiert hat. Nach neuesten Umfragen liegt die SPD vor der CDU/CSU und mehr als 50 Prozent der Deutschen wünschen sich Schulz als Bundeskanzler.

Auch in Überlingen ist der frische Wind spürbar, wie Christian Gospodarek zu berichten weiß: "Generell ist unter den bisherigen Mitgliedern eine Aufbruchstimmung spürbar und die Motivation für den anstehenden Bundestagswahlkampf ist groß." Der Vorsitzende der SPD in Überlingen ist optimistisch: "Wir können das packen."

Seit der Präsentation von Martin Schulz als Kanzlerkandidat sind mehr als 4600 Genossen der Bundes-SPD beigetreten. Und der Boom ist weiterhin ungebrochen, wie Bruni Oehrke vom SPD-Regionalzentrum in Biberach berichtet. "Das ist irre" sagt sie, so etwas hätte sie noch nicht erlebt. "Wir kommen mit dem Bearbeiten der Anmeldungen kaum nach." In Überlingen sieht das auf den ersten Blick etwas nüchterner aus: "Wir haben ein neues Mitglied bekommen." Dennoch ist das für Christian Gospodarek ein Grund zur Freude: "Jedes neue Mitglied ist ein Erfolg", sagt er, denn im vergangenen Jahr trat kein einziges neues Mitglied dem Ortsverein bei.

Das neue Mitglied meldete sich direkt nach der Nominierung von Kanzlerkandidat Martin Schulz am 29. Januar an, wie Gospodarek berichtet. Und noch etwas verrät er: "Nein, das neue Mitglied heißt nicht Jan Zeitler." Überlingens neuer Oberbürgermeister ist bereits langjähriges SPD-Mitglied. Und noch eine Frage verneint Gospodarek: "Nein, einen Boom wie bei Martin Schulz hat die Wahl oder Vereidigung von SPD-Mitglied Jan Zeitler in Überlingen nicht ausgelöst."

Die tausenden neuen Mitglieder in der SPD sorgen hingegen für erste Probleme: Die Parteibücher sind ausgegangen, erst im März soll es neue geben. Bruni Oehrke klopft sich auf die Schulter: Noch Anfang Januar hatte sie neue bestellt. Die wurden nach Biberach geliefert. Es sind die letzten Parteibücher und die sind nun heiß begehrt. Wer jetzt der SPD Überlingen beitritt, bekommt dank ihr noch ein Parteibuch, denn das Regionalzentrum Biberach ist auch für die SPD in Überlingen zuständig.