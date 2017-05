Überlingen Auf der Zielgeraden: Spatenstich für neuen Edeka-Markt in Härlen

Zufriedene Gesichter gab es beim Spatenstich für den neuen Edeka-Markt in Härlen zu sehen. Vertreter des Konzerns und der Stadtverwaltung erinnerten an die langwierigen Planungen.

"Endlich." Man könne es mit einem Wort zusammenfassen, sagte Frank Meng, Regionalleiter Süd der Edeka Projektentwicklung, vor dem lang ersehnten Spatenstich für den neuen Einkaufsmarkt an der Kurt-Hahn-Straße in Härlen: "Endlich ist es soweit." Ein lang gehegter Wunsch werde nun Wirklichkeit. Fast zu hören war das Aufatmen der versammelten Vertreter der Stadt, der Gemeinderäte und Bürger, die das Vorhaben schon als unendliche Geschichte empfunden hatten. Nun wird dieses in mehreren Etappen realisiert, in das Edeka 8,5 Millionen Euro investiert. Begonnen haben schon die Arbeiten am neuen Reisemobilhafen, der nach Westen verlagert wird. Dann erst kann mit dem eigentlichen Bau des Einkaufsmarktes begonnen werden. Schließlich wird der Park-and-Ride-Platz ebenfalls noch umgestaltet. Für sämtliche Maßnahmen hat Edeka vertraglich die Verantwortung übernommen. Frank Meng rechnet daher mit einer gesamten Bauzeit von rund zwölf Monaten und kündigte eine Eröffnung des Marktes zu Pfingsten 2018 an.

Kurz erinnerte der Edeka-Vertreter an die verschiedenen Hürden, die sich zwischenzeitlich aufgebaut hatten. Baurechtliche Einwände hatte das Regierungspräsidium, die Stadt musste ihr Einzelhandelskonzept aktualisieren und die künftige Versorgungsstruktur darlegen. Dann machte die geplante Entwässerung in den Erlenbach Kopfzerbrechen. "Es wäre das ökologisch beste Konzept gewesen. Leider scheiterte dies am Einverständnis einer Eigentümerpartei", erklärte Frank Meng: "Allein das hat uns ein ganzes Jahr gekostet." Im Januar sei schließlich die Baugenehmigung erteilt worden. "Es war ein langer Weg, doch er hat sich gelohnt", sagte Meng.

"Sie glauben gar nicht, wie oft ich während des OB-Wahlkampfes auf das Thema Edeka angesprochen worden bin", sagte Oberbürgermeister Jan Zeitler und fügte schmunzelnd hinzu: Jetzt sei er gerade einmal 100 Tage im Amt, zehn Jahre geplant – "und jetzt geht es los". Dass Edeka keine Investorenlösung gewählt, sondern "eigenes Geld" eingesetzt habe, nannte Zeitler ein Bekenntnis zu dem Standort. "Dieses Vertrauen macht mich froh." Bedarf und Nachfrage seien schon jetzt da, erklärte er und verwies auf das geplante Neubaugebiet nördlich des Hildegardrings, dessen 160 Wohneinheiten das Potenzial noch steigerten. "Das Konzept ist sehr gut durchdacht", betonte der Oberbürgermeister. "Es wird keine Situation geben, dass externe Gäste mit ihrem Reisemobil keinen Platz vorfinden werden." Schon in gut vier Wochen werde der neue Standort nach dem Bauzeitenplan mit mindestens 42 Stellplätzen verfügbar sein. Zugleich gab Zeitler zu bedenken, dass diese Einrichtung einen Reisemobilhafen und keinen Campingplatz darstelle. Damit zielte der Oberbürgermeister auf eine häufig zu beobachtende Überbelegung ab, die bislang schon von den ausgewiesenen Plätzen auf die umgebenden Streuobstwiesen ausstrahlte.

Betrieben werden wird der Edeka-Markt Schmidt, wie er heißen wird, von Nelly Schmidt als Inhaberin, mit der der Konzern einen Vertrag über 15 Jahre abgeschlossen hat. Geschäftsführer wird ihr Mann Edgar Schmidt sein, der bis zum September 2016 einen kleinen Markt in der Überlinger Mühlenstraße betrieben hatte. Nelly Schmidt hat sich seitdem in den Edeka-Märkten von Salem und Singen eingearbeitet und Erfahrungen gesammelt. Gemeinsam wollen die Schmidts dem inhabergeführten Markt ein individuelles Gesicht geben. "Wir konnten schon am Gestaltungskonzept mit großen Glasfronten mitwirken", zeigten sie sich voller Vorfreude: "Auch beim Sortiment können wir auf frische regionale Produkte heimischer Lieferanten zurückgreifen."

Nach zehn Jahren der Startschuss

Erste Gespräche hatte es schon vor zehn Jahren zwischen Edeka und dem damaligen Oberbürgermeister Volkmar Weber gegeben. Zunächst war 2007 das Grundstück unterhalb des Helios Spitals im Gespräch gewesen, das schließlich als Option für das Krankenhaus erhalten wurde. 2010 kam es zu einer Investorenausschreibung für das jetzige Areal an der Kurt-Hahn-Straße. Im März 2012 sprach sich der Gemeinderat in einem einstimmigen Beschluss für das Konzept von Edeka aus, das von der Überlinger Architektengruppe entworfen worden war. Gehofft hatten alle Beteiligten auf einen Baubeginn im Jahr 2014. Doch musste die Stadt zunächst ihr Einzelhandelskonzept überarbeiten, schließlich scheiterten die Pläne für die Entwässerung. Nach der Baugenehmigung im Januar entsteht nun ein Einkaufsmarkt als Vollsortimenter mit 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche und mehr als 20 000 Artikeln. Hinzu kommt ein Backshop mit 80 Quadratmetern. Den Kunden stehen 100 Parkplätze zur Verfügung. Durch den von Nelly und Edgar Schmidt inhabergeführten Markt wird es Edeka zufolge auch 30 neue Arbeitsplätze geben.