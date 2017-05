Überlingen Auf dem Laufsteg für die gute Sache: Marc Cain zeigt in der Kiwanis-Frühlingsnacht die neuste Mode

Party veranstalten und Gutes damit tun: Das ist das Konzept der Frühlingsnacht, die seit vier Jahren im Kapuziner geboten wird, nach einer Idee von Regina und Markus Nothhelfer. Der Abend war wieder restlos ausverkauft.

Berlin, Schanghai, Überlingen, St. Petersburg: In dieser Reihenfolge sind die Models der Modefirma Marc Cain derzeit auf den Laufstegen der Welt unterwegs. Bisher nur vor Fachpublikum, fand in Überlingen am Samstag in der Kapuzinerkirche die weltweit erste Schau der nächsten Herbst-/Winter-Kollektion vor Endverbrauchern statt. Die Modeschau war Teil der Frühlingsnacht, einer Charity-Veranstaltung der Kiwanis Überlingen. Der Serviceclub, der in Überlingen 21 Mitglieder zählt, investiert das an dem Abend eingenommene Geld in das gemeinsam mit Unicef getragene Projekt „Eliminate“. Es wurde gegründet, um gegen mütterlichen und frühkindlichen Tetanus anzukämpfen. Die genaue Höhe der Spendensumme steht noch nicht fest.

Party veranstalten und Gutes damit tun: Das ist das Konzept der Frühlingsnacht, die seit vier Jahren im Kapuziner geboten wird. Regina und Markus Nothhelfer brachten die Idee von Amerika nach Überlingen mit, beziehungsweise wunderten sich, dass diesseits des Atlantiks nicht längst auch normal ist, was in den USA gang und gäbe sei, nämlich für den guten Zweck Partys und Modeschauen zu veranstalten. In Achim Niess und Christopher Schreiner fanden die Nothhelfers sofort begeisterte Unterstützer, berichtet Markus Nothhelfer. Deren Firmen "Die See Immobilie" und die „Finanzkanzlei am See“ stehen hinter dem Charity-Abend, für den aber letztlich der Serviceclub Kiwanis verantwortlich zeichnet.

Diesmal stand der Abend unter der Moderation von Chrissie Weiss, die für den guten Zweck unter anderem ein von Philipp Lahm unterschriebenes Fußball-Trikot versteigerte. "Zum ersten, zum zweiten und zum dritten", rief sie und schlug mit dem Hämmerchen auf den Tisch, als 550 Eurofür das Trikot geboten wurden. Dass Marc Cain seine Models in Überlingen auf den Laufsteg schickte, ist dem Umstand zu verdanken, dass Geschäftsführer Norbert Lock in Überlingen lebt und in den vergangenen Jahren als Besucher die Frühlingsnacht kennen lernte und positiv von ihr angetan war.