Überlingen Auf dem Hügel wartete der Tod

Adventskalender der verschwundenen Dinge: Der Überlinger Galgen stand auf dem Galgenbühl, der Malefikantenweg führte dort hinauf.

Heute wandern Bewegungsfreudige dann und wann auf den Galgenbühl. Vielleicht sind sie etwas außer Atem, aber doch frohen Mutes. Jene, die hier im Mittelalter und in der frühen Neuzeit hinaufstiegen, dürften aber gänzlich andere Gefühle gehabt haben. Voller Angst marschierten sie hinauf, wissend, dass es die letzten Schritte sein würden, die sie in diesem Leben tun. Denn die, die einst hier hinaufstiegen, mussten auf den Hügel gehen, um zu sterben. "Wie es der Name dieses Gewanns – Galgenbühl – schon sagt, stand hier, auf dem höchsten Punkt, der Galgen", erzählt Historiker Oswald Burger. Auf diese Erhebung nördlich der Stadt wurde gebracht, wer gehenkt, aber auch, wer gerädert werden sollte. Beim Rädern wurden die Verurteilten mit gebrochenen Knochen auf ein Rad geflochten.

Die Stadt Überlingen besaß seit dem ausgehenden 14. Jahrhundert die Blutgerichtsbarkeit, die das Recht der Gerichtsbarkeit über Straftaten verlieh, welche mit Verstümmelungen oder mit dem Tode geahndet wurden, bei denen es sich also im wahrsten Sinne des Wortes um "blutige Strafen" handelte. Und die wurden in Überlingen unter anderem auf dem Galgenbühl ausgeübt. Der Bock zum Enthaupten habe sich im Bereich der Rauensteinstraße befunden, sagt Burger.

Die Urteile, berichtet Burger, seien vor der Löwenzunft an der Hofstatt gegenüber des Rathauses verkündet worden. Anschließend gingen die Delinquenten auf dem sogenannten "Malefikantenweg" aus der Stadt hinaus und zu ihren Hinrichtungsstätten. "Der Malefikantenweg führt durch das Franziskanertor und das Aufkirchertor ein kleines Stück die Nellenbachstraße entlang und dann über die Alte Owinger Straße zum Hochgericht auf dem Galgenbühl", erzählt Oswald Burger und hat noch einen kleinen Hinweis für den historisch interessierten und gleichzeitig wanderbegeisterten Leser: "Die erste Hälfte des Wanderwegs Ü1 ist der Malefikantenweg."

Im Stadtkataster finden sich mehrere Einträge zum Galgen auf dem Galgenbühl: 1504, ist dort zu lesen, sei ein Mann namens Jörg Wilhelm wegen Dieberei gehenkt worden: "vnd In vff furen, dem ertrich ennpfremden, dem Lufft beuelchen, vnd In mit dem strickh am Galgen zu tod erhenncken!"

Aus dem Jahr 1538 gibt es Aufzeichnungen über Ausgaben für den "Nachrichter" von "den zwayen totten korpel zuuergraben, so ab dem hochgericht gefallen". Offenbar musste der Mann also die Leichen verscharren. Aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts sind laut Stadtkataster Quellen zu finden, die besagen, dass beim Hochgericht auch Selbstmörder begraben oder Hexen verbrannt wurden. Über den Zustand des Galgens schweigen die Quellen nicht: 1578 war das Hochgericht offenbar "ettwas schadhafft worden", wie im Stadtkataster zu lesen ist, haben an der Erneuerung 27 Zimmerleute und 40 Maurer und Bauknechte gearbeitet. Für 1728 ist dann nochmal eine "höchst notwendige Reperatur" des Hochgerichts verzeichnet.

Zwischenzeitlich wurde der Galgen von vierschläfrig – also aus vier Balken bestehend – auf dreischläfrig umgebaut. 1811 ist der Galgen nochmal erwähnt, dann wurde er abgebrochen. Ein verschwundenes Ding, dem man nicht unbedingt nachtrauern muss.