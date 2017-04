Als sie in einem Handgemenge zwischen Fahrgästen, die aus dem Zug aussteigen wollen, und Personen, die einsteigen, beruhigen will, wird eine 45-jährige Frau mit Reizgas besprüht. Die Polizei sucht nun nach einem etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann.

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Mann, der am Dienstag, gegen 15.45 Uhr, am Bahnhof Stadtmitte eine 45 Jahre alte Frau mit Reizgas besprüht hat. Zu der Attacke war es in einem Menschengedränge auf dem Bahnsteig gekommen. Wie die Polizei schildert, hielten sich dort zahlreiche Personen auf, als der Regionalzug von Radolfzell in Richtung Lindau in den Bahnhof einfuhr. Da Personen, die aus dem Zug aussteigen wollten, der Ausgang durch die Menschenmasse versperrt war, kam es zu einem Handgemenge und vereinzelt zu Schubsereien zwischen Personen, die einsteigen, und denen, die aussteigen wollten.

Die 45 Jahre alte Frau wollte deeskalierend eingreifen und sprach Personen an. Hierauf verließ ein bislang unbekannter Fahrgast den Zug und sprühte der Frau Reizgas ins Gesicht, schreibt die Polizei. Die Frau wurde hierdurch leicht verletzt und in ihrer Wahrnehmung deutlich eingeschränkt. Sie musste das Krankenhaus aufsuchen und sich einer medizinischen Erstversorgung unterziehen. Nach ihrer Erstversorgung erstattete sie Anzeige beim Polizeirevier Überlingen.

Der Täter wird laut Polizeibericht wie folgt beschrieben: Circa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, hellbraune Kurzhaarfrisur, Knollennase, keine Brille, kein Bart, vom Erscheinungsbild her eher ein alternativer Typ. Bekleidung: rotes T-Shirt mit gelber Aufschrift und braune Tasche. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, mögliche weitere Geschädigte und Hinweisgeber auf den Täter, mit dem Polizeirevier Überlingen Kontakt aufzunehmen: Telefon 07551/8040.