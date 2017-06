Überlingen Arbeitskreis will Position von Unternehmerinnen stärken

Um Engagement und Mitspracherecht geht es beim Treffen des Arbeitskreises Unternehmerinnen im Handwerk.

Überlingen (dle) "Wie schafft die das?", fragt eine Teilnehmerin ihre Sitznachbarin. Am Rednerpult steht eine fidele Christa Diener von der gleichnamigen Bäckerei und eröffnet das Treffen des Arbeitskreises Unternehmerinnen im Handwerk. Es ist früher Abend, und dass Christa Diener schon einen langen Tag hinter sich hat und seit den frühen Morgenstunden Brot backt, ist ihr nicht anzumerken.

Sie stellt den Arbeitskreis vor, spricht vom Wandel der Zeit und dem Ziel des Arbeitskreises: "Wir alle wollen eine Stärkung der Position von Unternehmerinnen im Handwerk durch betriebswirtschaftliche und persönliche Entwicklung sowie durch Wissenserweiterung." Sie plädiert für Engagement, Mitverantwortung, Mitwirkung und Mitspracherecht.

Mitspracherecht an diesem Abend, der fest in den Händen der Unternehmerinnen im Handwerk war, hatte auch ein Mann: Oberbürgermeister Jan Zeitler fragte in seiner Rede, was das Alltagsgeschäft ausmache, wie viele Gewerbeflächen gebraucht werden und stellte klar, dass "wir als Stadt gefordert sind, Antworten zu geben". Er bewundere aber auch die Leistungen der Handwerkerfrauen: "Ohne die starke Frau im Rücken würde es nicht gehen." Und er versprach: "Eine Stadt muss sich um die Gewerbetreibenden kümmern, ich werde in ihren Betrieb kommen und werde sehen, was man besser machen kann." Er verwies zudem darauf, dass die Stadt aufgefordert sei, Möglichkeiten zu erschließen. Das mögliche neue 13 Hektar große Gewerbegebiet sprach Zeitler ebenfalls an: "Ich gehe davon aus, dass das beschlossen wird."

Bei der anschließenden von Zeitler moderierten Gesprächsrunde sprachen die Unternehmerinnen dann auch durchaus den Wunsch an, im neuen Gewerbegebiet erweitern zu wollen. Doch es gab auch Bekenntnisse zum aktuellen Standort. "Wir sind ganz glücklich", sagte etwa Andrea Reischmann, während andere Unternehmerinnen etwa Lärmprobleme an ihrem Standort ansprachen. Auch mit dem Hinweis auf fehlende Aufträge aus Überlingen wurde Zeitler konfrontiert. Vieles werde er selber in Angriff nehmen und kündigte zudem den neuen Wirtschaftsförderer an, der dann direkter Ansprechpartner der Unternehmerinnen sein wird.