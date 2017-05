Überlingen Arbeiten von Miriam Vogt in der Galerie Gunzoburg

Arbeiten von Miriam Vogt in der Galerie Gunzoburg

Künstlerin zeigt und erklärt ihre abstrakten Bilder auch am Sonntag, 21. Mai, 14 Uhr bei einer Führung von Dr. Kornelius Otto mit Künstlergespräch.

Mit Miriam Vogt zeigt die Galerie Gunzoburg aktuell eine Künstlerin, die sich fast ausschließlich einer abstrakten Bildsprache bedient. Ihre Bilder sind laut dem Internationaler Bodensee Club im Wesentlichen das Ergebnis eines künstlerischen Übersetzungsprozesses von Eindrücken, Empfindungen und Gedanken. Dennoch gehorchen sie einer Komposition, nichts ist wirklich zufällig. Die Ausstellung läuft bis zum Sonntag, 28. Mai.

Was fasziniert ist die Ausgewogenheit der Komposition, die Feinabstimmung von Fläche und Linie. Fast nie geben die Bildtitel Assoziationen vor – nur in früheren Bildern finden sich noch gegenständliche Anmutungen. In Malkursen begleitet Miriam Vogt auch andere zu einer intuitiven Ausdrucksweise. Gemalt wird meist mit reinen Farbpigmenten, deren Verwendung das strukturell Handwerkliche betont und eine erweiterte Wirkungspalette eröffnet. Experimente mit unterschiedlichen Techniken und Materialien eröffnen überraschende Wirkungen.

Die Galerie Gunzoburg ist geöffnet Dienstag bis Freitag 14 bis 18 Uhr, samstags 11 bis 13 Uhr, sonntags 14 bis 18 Uhr. Am Sonntag, 21. Mai, 14 Uhr ist eine Führung mit Dr. Kornelius Otto samt Künstlergespräch.