Überlingen Applaus! Bekenntnis zu Überlingen

Der alte Standort wird auch der neue Standort bleiben: Noltes bleiben in Überlingen. Das ist viel Applaus wert. In den vergangenen drei Jahren haben Noltes erfolgreich in Überlingen ein privates Theater aufgebaut und sich in die Herzen der Überlinger gespielt. Zahlreiche ausverkaufte Vorstellungen zeigen, dass das Konzept funktioniert und dass Birgit und Oliver Nolte professionelle und faszinierende Schauspieler sind. Dieter Leder kommentiert.