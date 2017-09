Überlingen "Anusch's Pub" bleibt vorerst geschlossen

"Anusch's Pub" in der Überlinger Hafenstraße bleibt vorerst geschlossen. Wegen der Trennung des Wirtepaars ist die Zukunft der Kneipe unklar. Simone Reutlinger stand diese Woche jedenfalls zum letzten Mal hinter der Theke.

Überlingen – Einlass gab es nur mit einer Ehrerweisung: Die Eingangstür im "Anusch's Pub" ist alt und niedrig, man musste erst mal leicht den Kopf einziehen um nicht am Türbalken hängen zu bleiben. Und dann musste man nach unten schauen, um sich auf die zwei kleinen heimtückischen Stufen dahinter zu konzentrieren. Demütig mit gesenktem Kopf und Blick betrat man das "Anusch".

Auch am Donnerstabend betraten die Gäste die Kneipe auf diesem Weg. Es war der Abschied von Simone Reutlinger. Seit einigen Jahren stand sie hinter der Theke. Nach der Trennung von Simone und ihrem Mann Michael Reutlinger liefen ihre Verträge aber zum 31. August aus. Sie stand nun zum letzten Mal hinter der Theke, zusammen mit ihrer Mutter Petra. "Ich geh' hier hoch erhobenen Hauptes raus", sagte Simone Reutlinger noch. Es war ein emotionaler und tränenreicher Abschied, aber andererseits auch eine rauschende Abschiedsfeier. Und das im doppelten Sinn, denn das "Anusch" bleibt jetzt geschlossen.

"In dem Moment, wo du durch die Tür kommst, sind alle gleich", sagen Stammgäste. Die zwei Stufen hinter der Tür führten bergab. Das "Anusch" liegt zwei Stufen unterhalb der Straße. Hier tauchte man förmlich ein, hier war man geborgen in dem warmen Licht und der verbrauchten und verqualmten Luft und in dem niedrigen Raum war bei der lauten Musik das eigene Wort kaum zu verstehen, während bei übertragenen Fußballspielen die Geräuschkulisse tatsächlich Stadionatmosphäre aufkommen ließ.

Simone Reutlinger war für die Gäste Vater und Mutter und ohnehin die lange Hand in dem Laden, der Chefin musste man gehorchen und sich unterordnen. Sie sorgte für Ruhe und Ordnung, konnte schon mal laut werden und mit brachialer Kraft auf die Theke schlagen. Das gehörte zum guten Ton. In der Decke im "Anusch" befindet sich ein großes Loch, dort hatte einst mal der Blitz eingeschlagen.

Wie es mit dem Pub weitergeht, ist noch nicht klar. Dafür kamen all die Ereignisse zu kurzfristig, wie Michael Reutlinger erklärt. Es müssen jetzt noch viele Dinge geregelt werden, und erst dann wird sich zeigen, ob es "Anusch"'s Pub auch in Zukunft noch geben wird. "Ich hoffe doch sehr", sagt ein sichtlich motivierter Michael Reutlinger und fügt hinzu: "Was gestern war, kann morgen schon anders sein."

"Es ist dein Zuhause, wenn du saufen oder Fußball schauen willst", sagen Stammgäste. Wenn Fußball lief, war das "Anusch" fest in schwarz-gelber Hand. Borussia Dortmund war spielbestimmend. Legendäre Siege wurden gefeiert, dramatische Niederlagen beweint. Es war wie zu Hause vor dem Fernseher, wenn die Freunde Fußball schauen. Aber auch wenn kein Fußball lief, war das "Anusch" für manche das zweite Wohnzimmer, in dem man den Abend verbrachte.

"Komm wir gehen nach Hause, ins "Anusch", sagen Stammgäste. Wenn andere Kneipen schon geschlossen hatten, brauchte man nicht nach Hause gehen. Das "Anusch" war das Zuhause. Hier gab es immer was zu trinken, hier gab es immer Ansprache, hier traf man Freunde und Familie. Hier wurde man freundlich begrüßt, umarmt, gedrückt und geschätzt.

In einer Sache allerdings ist bereits eine Entscheidung gefallen: Den berühmten Männerkaffee und die Solidaritätsveranstaltung "Narr mit Herz" wird es auch an der Fasnet 2018 wieder geben. Wie und vor allen Dingen wo, das wird sich in den nächsten Tagen oder Wochen entscheiden.

"Anusch's Pub"

Als die Familie Reutlinger 1979 "Hunck's Bierklause" für fünf Jahre von Familie Hunck pachteten, wurde daraus erstmal nur die "Bierklause". Drei Jahre später änderten sie den Namen in "Anusch's Pub". Sohn Michael war damals gerade mal 18 Jahre alt, die Idee mit dem Namen stammt von ihm, und seitdem strahlt die grüne Neonreklame am Fenster des Pubs. Einige Jahre später konnten die Reutlingers das Haus an der Ecke Hafenstraße/Schulstraße sogar erwerben. Seit dem haben sich so mache Geschichten im "Anusch" abgespielt. Seit 1979 ist "Anusch's Pub" in den Händen der Familie Reutlinger. Es ist damit die älteste Überlinger Kneipe in Familienbesitz. Nur ein paar Tage jünger ist das "Galgenhölzle" in der Münsterstraße.