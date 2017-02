Die aktuelle Parkplatzsituation betrachtet ein Besucher als Körperverletzung: Der Wirtschaftsjurist Thomas Bieler aus Stockach erstattete Strafanzeige. Aus Angst vor der Einfahrt in Parkhäuser.

Weil er Angst vor Parkhäusern habe, sieht sich Thomas Bieler aus Stockach veranlasst, Parkplätze anzufahren. Es gibt in der Überlinger Altstadt allerdings keine Parkplätze mehr, weshalb Bieler, seines Zeichens Wirtschaftsjurist, Strafanzeige gegen Oberbürgermeister Jan Zeitler erstattete. Bieler in seinem Brief an die Staatsanwaltschaft: "Ich wurde genötigt, ein Parkhaus zu besuchen, bei dem ich aufgrund meines Krankheitsbildes Schweißausbrüche und Angstzustände bekomme." Er fühle sich "ausgegrenzt und diskriminiert". Für ihn stelle die Schließung der Parkplätze Willkür dar. Er bezieht sich dabei auf eine Fahrt nach Überlingen am Sonntag, 5. Februar.

Seit 1. Februar machen Plakate an den Stadteingängen darauf aufmerksam, dass es in der Altstadt keine Parkplätze mehr gebe, zugleich wird auf die Benutzung der Parkhäuser verwiesen. Ziel ist es, den Parksuchverkehr einzuschränken. Jan Zeitler ist seit 2. Februar im Amt. Er werde sich den Inhalt der Strafanzeige ansehen und dann gegebenenfalls eine Stellungnahme abgeben, sagte er in einer ersten Reaktion.

Unterdessen gibt es innerhalb der FDP-Ratsfraktion Differenzen über die Schließung der Parkplätze. Wie berichtet, sprach Fraktionssprecher Raimund Wilhelmi von einem "hirnrissigen Dogma", sein Parteikollege Reinhard A. Weigelt verteidigte sein Ja zur Schließung. Am Donnerstag ergänzte er, dass sein Ja unter der Annahme erfolgt sei, dass zuvor das Parkleitsystem komme. Dass es dieses noch nicht gibt, bedauere er.