Angekommen in Überlingen: Familie Al Mardoud hat es bis in eine Anschlussunterbringung geschafft

Den Wunsch nach Alltag in der neuen Heimat haben viele Flüchtlinge, vor allem auch den Wunsch nach einer Wohnung außerhalb der Flüchtlingsbaracken. Die Familie Al Mardoud hat es geschafft. Wie glücklich sie dabei sind, erzählen sie dem SÜDKURIER.

Mit einem warmen Lächeln stellt Hinas Al Mardoud ein Tablett mit dampfendem Kaffee auf den Tisch. „Möchten Sie einen arabischen Kaffee?", fragt sie. Und dann wird erzählt: Mehr als ein Jahr ist es inzwischen her, dass Familie Al Mardoud den weiten Weg von Syrien über die Türkei nach Deutschland gewagt hat. Die sechsköpfige Famile ist glücklich, in Deutschland angekommen zu sein. „Die Menschen sind so freundlich hier. Es gibt hier keine bösen Menschen“ – meint Joud, die 14 Jährige Tochter, die inzwischen die Wiestorschule in Überlingen besucht. „Schon die Polizisten haben uns an der Grenze sehr nett empfangen. Es gab Milch und Schokolade für die Kinder, als sie erfahren haben, dass wir aus Syrien kommen“, erzählt Riad, der Vater. Doch die Suche nach einer Bleibe, wo ein normales Leben möglich zu sein scheint, endete nicht an der deutschen Grenze: Nachdem die Familie in den ehemaligen Kompaniegebäuden der Ellwanger Reinhardt-Kaserne auf engstem Raum zusammen mit anderen Geflüchteten lebte, versetzt man sie in die Baracken nahe Füllwaid in Überlingen. Doch auch die Unterkunft nahe der Reutemühle fordert die Familie heraus: Dicht an dicht leben sie zusammen mit anderen Familien und Menschen, die ebenfalls sehnlichst auf eine Wohnung hoffen. Um so größer ist die Freude bei den Al Mardouds, als man ihnen eine Wohnung in der Überlinger Altstadt verspricht: In der Luziengasse erwartet sie eine kleine drei Zimmerwohnung. Familie Al Mardoud weiß ihr Glück zu schätzen. Insbesondere Joud gefällt es, dass ihr Schulweg nur so kurz ist. Mit strahlenden Augen erzählt sie, dass sie sich so jederzeit mit Freundinnen in der Stadt treffen könne.

Obgleich die Familie sehr zuversichtlich wirkt, ist die Situation nicht leicht: Die sechsköpfige Familie lebt auch in der Luziengasse auf engstem Raum zusammen; der Wunsch nach einer größeren Wohnung ist allgegenwärtig. Ebenso das Bedürfnis nach der Normalität wie sie einmal war – bevor der Krieg auch ihre Heimatstadt Deir ez-Zor erreichte.

Dass es schwierig ist neu anzufangen, bemerkt der ehemalige Bauingenieur bald. Um seinen Beruf auch in Deutschland ausüben zu können, muss er das Sprachniveau B2 in Deutsch erreichen. Ein Grund, der ihn allerdings motiviert, mit seiner Frau regelmäßig die Inlingua Sprachschule zu besuchen. Stolz präsentieren die beiden ihr Zertifikat für den bestandenen Deutsch-Sprachtest für Zuwanderer. „Aber die Kinder lernen schnell, schneller als meine Frau und ich“, bemerkt er mit einem Augenzwinkern. Um in Übung zu bleiben, ordnete er an, dass Zuhause nur Deutsch gesprochen wird. "Kein Arabisch!", zitiert der elfjährige Jährige Karam seinen Vater.

„Ich kann sogar auf Deutsch singen!“ erzählt der sechsjährigejährige Shahd stolz. Zusammen mit seiner neunjährigen Schwester Saad stimmt er fröhlich ein Adventslied an.

Der Kontakt in die Heimat ist schwer zu halten. Selten funktionieren Strom oder Internet, um voneinander zu hören.

Obwohl er seine Freunde vermisst, ist der elfjährige Jährige Karam froh, in Deutschland zu sein. Sein Traum ist es, wenn er groß ist, als Apotheker zu arbeiten, „Apotheker helfen den Menschen“ sagt er mit leuchtenden Augen. Auch Tochter Joud hat große Pläne: "Ich würde gerne Zahnärztin werden – oder IT-Spezialistin. Oder irgendetwas mit Mathe.“ Ihre Begeisterung für Mathematik hat sie wohl von ihrer Mutter, die als Mathematiklehrerin in Syrien Kinder unterrichtete.

Nachdem Hinas Al Mardoud sorgfältig die leeren Kaffeetassen zusammen geräumt hat, rückt die Familie auf dem grau karierten Sofa zusammen. Mit strahlenden Augen lächeln sie in die Kamera – selbst die neunjährige Saad, die sich schüchtern an ihre Mutter schmiegt. Die Zuversicht auf einen Neuanfang in Deutschland, in Überlingen, ist spürbar.

Flüchtlingsunterbringung in Überlingen