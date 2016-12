Überlingen Andere Länder, andere Neujahrsbräuche: Überlinger berichten von Traditionen ihrer Heimat

Offene Fenster und Asche im Sekt – auf welche Art das neue Jahr begrüßt wird, ist in vielen Ländern sehr unterschiedlich. Vier Überlinger erzählen von den Traditionen aus ihrer Heimat.

Knallende Sektkorken und leuchtendes Feuerwerk. Der Jahreswechsel wird in Deutschland meist lautstark gefeiert – ein Erbe, welches uns die Germanen hinterließen: Durch das geräuschvolle aneinanderschlagen von Rasseln und Töpfen versuchte man, die bösen Geister zu vertreiben, um das neue Jahr friedvoll beginnen zu können.

Der Wunsch nach einem glücklichen, erfolgreichen neuen Jahr verbindet wohl alle Nationen – auf welche Art das neue Jahr begrüßt wird, ist jedoch sehr unterschiedlich. Während man in Mitteleuropa Speisen wie Schweinskopf und "Saurüssel" als Glück bringende Mahlzeit am Silvesterabend anpreist, geht es in Spanien sportlich zu: "Um Mitternacht wird bei jedem von den zwölf Glockenschlägen jeweils eine Traube gegessen. Wenn man das schafft, bedeutet das viel Glück im neuen Jahr", erklärt Aimar Zabaleta, Schüler der Waldorfschule in Überlingen.

Auch in Russland hat man sich vor Verstummen der Glocke zu beeilen: „Während die Glocke schlägt, kann man einen Wunsch auf ein Papier schreiben. Dann verbrennt man es, tut den Rest in ein Glas mit Sekt und trinkt es. Wenn man das schafft, bevor die Uhr zwölf schlägt, wird dein Wunsch wahr werden“, erzählt Mascha Nikitina, die in diesem Sommer ihr Abitur an der Waldorfschule Überlingen gemacht hat und Silvester in Russland feiert.

In Italien läuft das Neujahrsfest hingegen sehr ähnlich ab, wie in Deutschland: „Man feiert Zuhause mit der Familie und viel gutem Essen. Das Wichtigste ist, dass man den Wechsel gemeinsam verbringt", sagt Cataldo Tarantino.

In Polen ist es Tradition vor Mitternacht alle Türen und Fenster zu öffnen, um das Glück hereinzulassen, welches das Haus erfüllen soll. "Die Uhr aufziehen und die Türe und Fenster aufmachen – so hat man das neue Jahr begrüßt, das alte Jahr verabschiedet und den alten Problemen den Mantel gereicht", erklärt Magdalena Stoll, gebürtig in Polen, lebt mit ihrem Mann und Kindern in Überlingen. "Aber egal, wie lustig die Bräuche sind, eine Sache ist klar: Das neue Jahr gibt das Gefühl, dass ich alles wieder neu anfangen kann. Und mit diesem Gedanken sind auch die Traditionen verbunden, dass das neue Jahr neue Chancen mit sich bringt."

Dieser Gedanke lässt sich wohl für alle anderen Nationen stellvertretend fortführen: Dass Traditionen keine verstaubten Mitbringsel aus vergangenen Zeiten sind, sondern jedes Jahr aufs Neue daran erinnern, dass es nie zu spät ist, neu anzufangen.