Ein 68-Jähriger ist am Sonntagabend, gegen 17.15 Uhr, mit seinem Mercedes gegen das Geländer bei der Kirche in Andelshofen gefahren, teilt die Polizei mit.

Der 68-Jährige hatte sein Fahrzeug an der Kirche gewendet und war dabei mit dem Auto in das Geländer geprallt. Der Schaden an dem Mercedes beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Noch nicht bezifferbar ist der Schaden an dem Geländer, berichtet die Polizei.