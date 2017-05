Überlingen Altenwerk wirbt mit Themenwoche um jüngere Senioren

Menschen um die 70 fühlen sich oft von Seniorenarbeit nicht angesprochen. Die Altenwerke im Dekanat Linzgau stellen deshalb die Themenwoche „Graue Haare – Buntes Leben“ auf die Beine, um ihr Angebot schmackhaft zu machen.

Der demografische Wandel ist auch schon bei den Ältesten der Gesellschaft angekommen. Das Altenwerk in den Pfarreien des Dekanats Linzgau stellt fest, dass es immer weniger Zulauf hat. „Die Senioren werden immer älter, aber die jüngeren, um die 70, fühlen sich im Gegensatz zu früher vom Altenwerk nicht angesprochen“, sagt Vorsitzende Monika Baur. Um auch jüngeren Senioren das Angebot schmackhaft zu machen, findet vom 7. bis 14. Mai die Aktion „Graue Haare – Buntes Leben“ statt, eine Themenwoche zum Älterwerden.

„Früher war man mit 70 schon alt, wenn ich an meine Großeltern denke“, sagt Lucia Seidel-Buchmann, Stellvertreterin der Altenwerke im Dekanat Linzgau. Monika Baur ergänzt, dass die Senioren heute viel selbstständiger sind: „Früher hatten viele Frauen nicht mal einen Führerschein, sind kaum alleine ausgegangen. Seniorentreffs waren deshalb eine Möglichkeit, innerhalb des Orts die Gemeinschaft zu pflegen.“

Ziel der Altenwerke sei vor allem, Seniorenarbeit aktiv zu betreiben, sagt Monika Baur. Unter dem Dach des Altenwerks finden in zahlreichen Gemeinden Seniorentreffen statt. „Wir machen regelmäßig Treffen, Vorträge, Kaffeekränzchen und religiöse Feste“, sagt Monika Baur. Es gehe vor allem darum, „die zum Teil hochaltrigen Menschen aus der Vereinsamung rauszubekommen, mit ihnen zu kommunizieren und zu reden.“ Die Seniorentreffs gibt es schon lange. Senta Lutz begleitet zum Beispiel den in Neufrach schon seit vielen Jahren. „Der soziale Kontakt“, sagt sie, „ist ein ganz wichtiger Aspekt.“ Es gehe auch um eine Wertschätzung untereinander. „Und dass man Senioren in ihrer Lebenssituation, wo die Übergänge auch manchmal krass sind, nicht allein lässt – gerade, wenn es dem Lebensende zugeht.

“ Das Miteinander in der Gemeinschaft sei stark, sagt Lutz. „Wenn mal einer fehlt, fragen die anderen nach, was mit ihm ist. Und dann fragen wir natürlich bei demjenigen nach.“

Wie viele Menschen an den zweiwöchig bis monatlich stattfindenden Nachmittagen teilnehmen, ist unterschiedlich, in manchen Gemeinden sind es 30, in anderen 70. Bei gut einem Dutzend bestehenden Seniorentreffs werden also viele Hundert Senioren erreicht. „Unsere Senioren wohnen alle noch in ihren Wohnungen“, sagt Gabi Weimer aus Überlingen. „Und sie geben uns für unsere Arbeit so viel zurück, es ist eine wahre Freude.“ Sie hat beobachtet: „Auf dem Land sind die Gruppen noch viel größer.“

Und nun will man also auch jüngere Senioren für die Treffen begeistern. „Es geht uns darum, dem Wegbruch entgegenzuwirken und Senioren eine Plattform zu geben“, erklärt Monika Baur. Dabei wolle man auch das Thema Geschichte und wie man sie verarbeitet aufgreifen. „Die Altersphase soll wertvoll angesehen werden.“ Deshalb erzählen beim Altenwerk in Hagnau zum Beispiel über 80-Jährige ihre Lebenserinnerungen, die wiederum die Geschichte des Dorfs widerspiegeln erzählen. Die Fotografin Lena Reiner macht eine Ausstellung dazu.

Das Programm der Themenwoche, sagt Margarethe Steiger-Gut aus Überlingen, sei sehr vielfältig. Eine große Teilnahme ist wahrscheinlich, denn wie hat doch Senta Lutz über viele Jahre hinweg beobachtet: „Die Gemeinschaft schweißt die Leute zusammen und da heißt es: Seniorenmittag, da gehen wir miteinander hin.“

Themenwoche „Graue Haare – Buntes Leben“