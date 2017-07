Überlingen Altbirnau: Planfeststellung für neuen Anschluss zur B 31

Nußdorf wünscht sich mehr Lärmschutz für die Straße zur B 31, die ab 2019 bei Altbirnau gebaut werden soll.

Der Planfeststellung für den neuen zusätzlichen Anschluss an die B 31 von der Rengoldshauser Straße bei Altbirnau stimmte der Ausschuss für Technik und Verkehr des Gemeinderats jetzt zu. Hier bedarf es einer neuen, breiteren Brücke mit einer Beschleunigungsspur in Fahrtrichtung Friedrichshafen. Zur der Planung gehört auch eine Lärmschutzwand, die 310 Meter lang und 4,50 Meter hoch sein soll. "Das ist der Lärmschutz, der aufgrund der Berechnungen gesetzlich vorgeschrieben ist, um die zulässigen Immissionswerte einzuhalten", sagte Helmut Köberlein vom Stadtbauamt.

Noch nicht zufrieden ist damit der Ortschaftsrat Nußdorf, der in seiner jüngsten Sitzung eine umfangreiche Erweiterung gefordert hatte. "Der Lärmschutz soll im Osten die Brücke am derzeitigen Anschluss Nußdorf einschließen", erläutert Köberlein. Im Westen solle die Wand nach Wunsch des Ortschaftsrates über das Nußbachtal bis zur Beschleunigungsspur des neuen Anschlusses reichen. Nur so sei aus Nußdorfer Sicht ein wirksamer Schutz der Wohngebiete möglich, wenn der Verkehr um die prognostizierten 2500 Fahrzeuge zunimmt.

Statt einer Länge von 310 Metern im Planfeststellungsbeschluss hätte die Lärmschutzwand dann eine Länge von 832 Metern. Die Mehrkosten hätte die Stadt zu tragen. Zudem sei eine Höhe von 4,50 Meter auf dem Viadukt auf keinen Fall möglich, sagte Köberlein: "Das würde allein wegen der Windlast enorme Schwierigkeiten geben." Bis zum 16. August habe die Stadt Gelegenheit zur Stellungnahme, insoweit sie von der Planung berührt ist. Noch keine Details gebe es zum Mehraufwand für die Stadt. Schlecht vorherzusagen seien vor allem die Kosten für Fundamente und Gründungen, die teilweise in einem steilen und schwierigen Böschungsbereich lägen, betonte Köberlein.

Problematisch war aus Sicht von CDU-Stadtrat Günter Hornstein, dass der planfestgestellte Lärmschutz mitten in einem Wohngebiet ende. "Das ist den Bürgern nicht vermittelbar", erklärte er. Hornstein regte an, den längeren Lärmschutz vorsorglich zumindest in die Planfeststellung schon mit aufzunehmen, "unabhängig davon, ob wir ihn tatsächlich gleich machen". Möglicherweise gebe es in den kommenden Jahren Förderprogramme Lärmschutzmaßnahmen, sagte der Nußdorfer: "Dann hätten wir die Planung und könnten schnell reagieren." Die Verwaltung möge doch prüfen, ob beziehungsweise wie man so eine Option in die Planfeststellung aufnehmen könne.

Von den Gesamtkosten für den Anschluss trägt der Bund gemäß den Flächenanteilen 45 Prozent. 55 Prozent der Maßnahme bleiben Sache der Stadt, die dafür noch einen Zuschuss des Landes bekommt. Baubeginn ist nach den jüngsten Aussagen im Jahr 2019, die Fertigstellung für 2021 avisiert. Schon 2013 hatten sich der Teilort und die Stadt dafür entschieden, den bestehenden Anschluss künftig auf Autos, Anlieger und Linienbusse zu beschränken.