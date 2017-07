Überlingen Alpenverein hält an Kletterhalle auf dem Campus fest: "Aber nicht zu diesen Konditionen"

Der Sporthallen-Bau steht im Gemeinderat zur Abstimmung, ein Anbau für Kletterer soll es nur geben, wenn der Alpenverein die Kosten komplett übernimmt. Sektionsvorsitzender Haberstroh: Der Stadt entginge eine "Jahrhundertchance".

In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause ist der Gemeinderat aufgefordert, weit reichende Entscheidungen zu treffen. Die Stadtverwaltung legt dem Gremium am Montag einen Beschlussvorschlag zum Bau einer neuen Sporthalle für 22,6 Millionen Euro vor. In diesen Kosten ist der Bau einer Kletterhalle vorgesehen. Allerdings, so die Empfehlung der Stadtverwaltung, soll die Kletterhalle nur gebaut werden, wenn sie der Deutsche Alpenverein (DAV) komplett selbst finanziert. 1,9 Millionen Euro sind dafür nach einer Prüfung durch das Stuttgarter Architekturbüro Wulf veranschlagt. Ultimativ hatte Oberbürgermeister Jan Zeitler die Sektion Überlingen dazu aufgefordert, bis kommenden Montag einen Vorstandsbeschluss vorzulegen, dass der Verein bereit ist, diese Kosten selbst zu tragen.

Weitere Informationen Sporthallenbau und seine Folgen: Von den Gemeinderäten wird Mut verlangt

Am Donnerstagabend traf sich der DAV-Vorstand unter dem Vorsitz von Klaus Haberstroh und fasste folgenden Beschluss: Der DAV hält nach wie vor am Bau eines Kletterzentrums fest, allerdings nicht zu den von der Stadt vorausberechneten Konditionen. Der DAV sei gegenwärtig in der Lage dazu, die Summe von 1,1 Millionen Euro selbst aufzubringen, sagte Haberstroh am Freitag, aber nicht in Höhe von 1,9 Millionen Euro. Nun wünsche sich der DAV am Montag ein Signal von den Gemeinderäten zur Übernahme eines städtischen Anteils. Die offene Summe betrage voraussichtlich nicht 700 000 Euro, so Haberstroh, vielmehr versuche der Alpenverein, den Bau günstiger als vom Architekturbüro Wulf vorausberechnet hinzubekommen. "In Eigenregie" lautet das Stichwort, das Haberstroh in diesem Zusammenhang verwendet: "Einfacher, schlichter, pragmatischer" könne das Gebäude ausfallen, wenn es auf der Grundlage eines "Industriehallenbaus" errichtet wird.

Städtebaulich, versprach Haberstroh, werde das nicht negativ ins Gewicht fallen. Wenn der Gemeinderat ein entsprechendes Signal aussendet, werde der DAV bei der eigenen Planung Gas geben und, wie von der Stadt als zweitem ultimativem Termin gefordert, bis 31. September einen Mitgliederentscheid herbeiführen. Der Termin für eine außerordentliche Versammlung des mitgliederstärksten Überlinger Vereins sei für den 15. September vorgesehen, so Haberstroh.

DAV-Chef Haberstroh verweist einerseits auf die Gesamtkosten des Hallenprojekts von über 22 Millionen Euro und betont andererseits den Mehrwert, den ein Kletterzentrum im Schulcampus für die städtische Infrastruktur, für junge Familien und den Tourismus, sowie den Schulsport bringe. Haberstroh: "Das ist eine Jahrhundert-Chance für die Stadt, die so günstig nicht wieder kommt." Es könne keinen geeigneteren Standort geben, "ein Forum für Gesundheitsthemen, Reisen, Fotografie", schwärmt Haberstroh.

Mit Vorlage der Sitzungsunterlagen für den Gemeinderat wurde bekannt, dass die prognostizierten Kosten für das Hallenprojekt um rund 5 Millionen Euro gestiegen sind. Als Grund dafür wird von der Stadtverwaltung angegeben, dass zwei beauftragte Projektentwickler, zunächst die Firma Schneidermeyer und anschließend auch die Firma Dornier Consulting, es versäumt hätten, neben den Nutzflächen Verkehrs- und Technikflächen sowie Konstruktionsflächen in die Kalkulation einzubeziehen. Im April hatte der Gemeinderat außerdem eine größere Tribüne beschlossen, so dass in Summe laut Verwaltung nun fast 16 000 Kubikmeter zusätzlicher umbauter Raum für eine Summe von 5,26 Millionen Euro hinzuberechnet werden müssen.

Die Stadt plant den Bau einer fünfteiligen Halle als Ersatz für zwei Schulturnhallen: Für die seit April 2013 gesperrte und im Januar 2015 abgerissene Realschulturnhalle und für die noch abzureißende Gymnasiumturnhalle. Der Sporthallenbau ist Teil einer großen Campuslösung. Die Idee: Wenn die Gymnasiumhalle abgerissen wird, kann auf ihrem Gelände ein neues Gymnasium gebaut und das alte sanierungsbedürftige Gymnasium während der Bauarbeiten weiter genutzt werden. Außerdem ist eine Sanierung der Realschule geplant, die in dieser Zeit ins alte Gymnasium umziehen soll. Die Kosten für das Gesamtprojekt wurden von der Firma Dornier-Consulting im Juli 2016 auf brutto 54 Millionen Euro taxiert, darin enthalten 9,75 Millionen für eine Vierfeldsporthalle plus Geräteturnhalle und 3,35 Millionen für den Bau einer Kletterhalle. Eine Sanierungsvariante wurde vom Büro Dornier Consulting auf 56 Millionen Euro vorausberechnet. Mit der von Dornier Consulting erstellten Machbarkeitsstudie wurde die im Juli 2016 vom Büro Schneidermeyer vorgestellte Studie, die die Sanierung auf 29 bis 43,7 Millionen Euro taxiert hatte, hinfällig. Bei Schneidermeyer hatten Kosten für Interimslösungen und die Sanierung der Gymnasiumhalle gefehlt.