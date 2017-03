Mit Kirsten Drössel steht erstmals Managerin an der Unternehmensspitze der Allweier-Gruppe. Unter ihrer Führung will die Firma neue Märkte, beispielsweise in der Medizintechnik, erschließen. Zudem läuft die Planung für ein neues Vergütungsmodell, teilt das Unternehmen mit.

Überlingen – Die Firma Allweier hat erstmals eine Managerin an die Spitze der Unternehmensgruppe berufen: Kirsten Drössel, geboren in Überlingen, wurde von Hubert Allweier als stellvertretende Geschäftsführerin eingestellt. Der 70-jährige Unternehmer, der 2016 in das von ihm gegründete Unternehmen zurückkehrte, hat damit erstmals eine Führungsposition nicht mit einem Ingenieur oder einem Handwerksmeister besetzt, wie es in einem Pressetext des Unternehmens heißt.

Ende 2016 war bekannt geworden, dass der Überlinger Unternehmer Michael Stehle kurzzeitig als Geschäftsführer in das Unternehmen berufen wurde, was viele Fragen in der Belegschaft hervorgerufen hatte. Ein "finanzielles Engagement von Herrn Stehle“, teilte Unternehmensgründer und Inhaber Hubert Allweier Ende Dezember mit, habe es nicht gegeben. Er bestätigte, dass Stehle kurzzeitig mit im Boot war, aber nur für zwei Wochen. Nach diesen zwei Wochen entschloss sich Hubert Allweier, die Geschäftsführung wieder selbst zu übernehmen, wie vor der Übergabe des Unternehmens an seine Tochter. Nun holte er sich mit Kirsten Drössel eine stellvertretende Geschäftsführerin zur Verstärkung der Unternehmensleitung. Drössel teilte auf Nachfrage mit, dass sie finanziell nicht an der Firma beteiligt sei. In welcher Funktion der bisherige Juniorchef Michael Allweier im Unternehmen beschäftigt ist, teilt das Unternehmen nicht mit. "Über Vertragsverhältnisse mit Mitarbeitern geben wir öffentlich keine Auskunft", antwortete Kirsten Drössel auf Anfrage dieser Zeitung.

Kirsten Drössel ist 43 Jahre alt. Sie ist Gründungsmitglied von wetter.com, war Mitglied der Geschäftsleitung bei der Pangora GmbH/become.com, anschließend als "Director International Affairs" bei der Goldbach Group beschäftigt und laut eigenen Angaben von April 2015 bis Ende 2016 als freie Beraterin und "Business Angel" beschäftigt. Inhaber Hubert Allweier wird im Pressetext des Unternehmens mit den Worten zitiert: "Wir wollen in neue Märkte und Branchen vordringen. Mit Kirsten Drössel haben wir eine Fachfrau gefunden, die in leitenden Positionen von Unternehmen verschiedener Branchen Anpassungsprozesse erfolgreich gemanagt hat." Für 2017 plane Allweier, neue Mitarbeiter für die Produktion einzustellen und die Leiharbeiter-Quote von derzeit etwa zehn Prozent zu senken. Außerdem sollen drei neue Produktionsanlagen angeschafft werden.

Allweier-Produkte werden in den Oberklasse-Fahrzeugen deutscher und italienischer Automobilhersteller eingesetzt. "Die Auftragsbücher sind voll, der Umsatz ist im Vergleich zu 2016 um zehn Prozent gestiegen", teilt Hubert Allweier mit, und ergänzt: "Trotzdem schreibt sich eine Erfolgsgeschichte nicht einfach fort." Ergänzend wolle man sich nun neuen Märkten und Aufgaben zuwenden, zum Beispiel in der Medizintechnik, wo ebenfalls Präzisionsteile verbaut würden. "Wir wollen ja nicht auf der Stelle treten", so Kirsten Drössel. Auf den High-Tech-Maschinen der Firma Allweier könnten beispielsweise auch Implantate hergestellt werden. Strategische Allianzen und Partnerschaften mit anderen Unternehmen der Branche schließe Allweier "mittelfristig" nicht aus, "angesichts der herausfordernden Anpassungen an den sich volllziehenden Wandel in der Automobilbranche". Allerdings betont Drössel: "Wir werden bestimmt nicht irgendwen ins Boot holen und dann Hals über Kopf in ein Abenteuer stürzen."

Sofern die Mitarbeiter in früherer Zeit auf einen Teil ihres Lohns verzichtet, beziehungsweise diesen Teil dem Unternehmen als eine Art Darlehen vorgestreckt haben, stellt sich die Frage, wann die Mitarbeiter ihr Geld mit welcher Verzinsung zurückbekommen. Darauf antwortete Drössel: "Die Inhalte interner Vereinbarungen öffentlich auszubreiten, wäre ein Vertrauensbruch. Ich kann Ihnen versichern, dass Vereinbarungen und Verträge der Mitarbeiter mit der alten Geschäftsführung selbstverständlich auch unter der neuen Geschäftsführung gelten." Was die Lohnentwicklung betrifft, schreibt Drössel: "Für Leistungsträger gab es immer Gehaltsanpassungen. Künftig wollen wir hervorragende Leistungen noch besser honorieren. Die Planung für ein neues Vergütungsmodell läuft." Außerdem teilt sie mit: "Trotz anhaltend guter Auftragslage kommen wir gerade ertragsseitig aus einer schwierigen Zeit. Den massiven Preisverfall in der Automobilbranche und den Druck aus Niedriglohnländern hat auch Allweier zu spüren bekommen. Der Zwang, scharf zu kalkulieren, hat es in der jüngeren Vergangenheit schwierig gemacht, die Gehälter unserer Mitarbeiter in dem Maße zu erhöhen, wie wir uns das wünschen. Unser Hauptanliegen ist und bleibt allerdings, Arbeitsplätze zu schaffen."

Die Allweier-Gruppe

Unter dem Dach der Allweier-Gruppe entwickeln und produzieren die Allweier Präzisionsteile GmbH Dreh- und Frästeile und die Allweier Systeme GmbH Systemkomponenten und Sondergetriebe. Getriebekomponenten und Antriebstechnik sind die Kernkompetenz der Gruppe, deren Geschichte 1970 mit der Gründung der „Allweier Drehteile“ in Altheim begann. 1980 erfolgte der Umzug nach Überlingen. Mit etwa 200 Mitarbeitern erwirtschaftete die Gruppe 2016 nach eigenen Angaben einen Umsatz von 23 Millionen Euro, der 2017 auf 25 Millionen steigen soll. Allweier ist das größte inhabergeführte Unternehmen in Überlingen. (shi)