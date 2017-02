Überlingen Aleksandra Halke hat die Überlinger Narrentradition sofort gespürt

Aleksandra Halke ist die neue Jugendwartin der Alten Wieber. Zur Fastnacht fand die Wahl-Überlingerin im Jahr 1997.

Der Narrenverein Alte Wieber zählt etwa 130 aktive Mitglieder. Dazu kommen noch 50 Kinder, also die Alten Wieble, um die sich seit einigen Monaten nun intensiv Aleksandra Halke kümmert. Als neue Jugendwartin des Narrenvereins Alte Wieber wird sie am Schmotzigen Dunschtig erstmals die Jüngsten auch beim Umzug durch die Überlinger Innenstadt begleiten.

Doch nicht nur auf der Straße kümmert sich die 48-Jährige um den närrischen Nachwuchs, auch die Häsausgabe für die registrierten Alten Wieble wird von ihr koordiniert. Zur Fastnacht fand die Wahl-Überlingerin im Jahr 1997, als sie aus privaten Gründen an den Bodensee zog. Mit dem Auto erreichte sie die Stadt genau zwei Tage vor dem Hänselejuck. Davon und von der Überlinger Fastnacht hatte sie zuvor noch nie etwas gehört. "Am Freitag kam dann der Möbelwagen und am Samstag fragten mich meine neuen Nachbarn, ob ich mit in die Stadt kommen wolle", erinnert sich Halke. Dort angekommen war großes Staunen angesagt. "Wow, was ist denn da los", will sie seinerzeit gesagt haben. Als der Hänselejuck erstmals an ihr vorbeizog, zeigte sich die 48-Jährige sehr bewegt. "Ich stamme aus Nordrhein-Westfalen und fand den Karneval dort immer entsetzlich", verrät Aleksandra Halke. In Überlingen hatte sie das Narrsein anders empfunden, hier hatte sie die Tradition sofort gespürt. Sie wurde begeisterte Zuschauerin, vor vier Jahren dann aktives Mitglied bei den Alten Wiebern. "In all den Jahren habe ich viel gelernt über die närrischen Traditionen", ergänzt Halke, deren beide Söhne Hänsele sind. Als Mutter steht sie nun vor der anspruchsvollen Aufgabe, die Familie, den Verein, das neue Amt und die Fasnet zusammenzuführen.

"Alles eine Frage der Organisation", bestätigt die neigeschmeckte Närrin, die immer am Fastnachtsdienstag mit einem lachenden, aber auch weinenden Auge unterwegs ist. "Wir Alten Wieber starten dann unseren Trauermarsch, immer um 20 Uhr gemeinsam mit dem Spielmanns- und Fanfarenzug der Feuerwehr", schildert Halke. Vom Wirtshaus zum Gundele geht es zur Hofstatt, wo eine Puppe ausgestopft mit Stroh darauf wartet, verbrannt zu werden – natürlich begleitet von viel Geheule und Wehklagen.