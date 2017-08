Überlingen Aktion "Wanderlust" führt diesmal nach Sipplingen

Verschönerungsverein und SÜDKURIER organisieren auch dieses Jahr wieder die Aktion "Wanderlust". Die zweite Tour führt nach Sipplingen – und Wasser spielt diesmal eine große Rolle.

Überlingen – Für Wanderführer Michael Wilkendorf ist es einer der schönsten Wanderwege am Bodensee. Warum? "Es geht an der Abbruchkante von Molassefelsen entlang, der Weg führt durch Wald und beschattete Wege und er gibt immer wieder ganz reizvolle Blicke auf den Überlinger See preis." Wer sich selbst davon überzeugen will, kann an der Halbtagswanderung von Verschönerungsverein und SÜDKURIER Überlingen am Freitag, 1. September, teilnehmen.

Start ist um 11 Uhr ab Park- and Ride-Parkplatz Härlen am Krankenhaus. Von dort geht es zur Schreibersbildkapelle und einem Landgarten der besonderen Art. Die Hobby-Gärtnerin Sonja Frick gestaltet 3000 Quadratmeter nach dem Prinzip der Permakultur, die für eine große ökologische und biologische Vielfalt und einen behutsamen Umgang mit der Natur steht. Beim Nutzgarten nutzt die Betreiberin unter anderem das Wissen der Azteken und arbeitet so, dass sie kein Wasser zuführen muss.

Ein kleiner Anstieg führt zum Eglisbohl, kurze Zeit darauf geht es in den in Molassefelsen eingeschnittenen Goldbacher Hohlweg. Im Mittelalter war er wichtige Verbindung zwischen Hegau und Überlingen, wie Rainer Barth in seinen Wanderbeschreibungen berichtet. Oberhalb davon befindet sich die Schächerkapelle im Maiengericht mit einer Kreuzigungsgruppe. Hier tagte bis 1797 das Unterstadtgericht der Reichsstadt Überlingen einmal im Jahr unter freiem Himmel auf dem Stein bei den Schächern. Reste von in den Felsen gehauenen halbrunden Sitzen sind stille Zeugen der Vergangenheit.

Beim Seepumpwerk der Stadt Überlingen ist der nächste Halt. Von hier werden die Überlinger mit dem Lebensmittel versorgt. Das Thema der Tour wird immer wieder Wasser sein. Wassermeister Gerhard Scheu wird Interessantes über das Seepumpwerk erzählen.

Nach den Informationen wird gewandert: Ein kurzes Stück die Straße wieder zurück über Brünnensbach durch die Weinberge zur Gletschermühle, eine während der Würm-Eiszeit entstandene Besonderheit: Es gab Gletscherspalten. Das Schmelzwasser der Gletscher versetzte Gesteinstrümmer unterschiedlicher Größen in kreisförmige, rotierende Bewegung. Diese erweiterten und vertieften die Hohlformen im Eis zu sogenannten Kesseln und wurden dadaurch selbst rundgeschliffen. Daher stammt die Bezeichnung "Mühle". Mit ihrem Durchmesser von 20 Metern gilt die dortige Gletschermühle als einer der größten.

Auf der Fidelishöhe in Hödingen-Süd ist eine halbstündige Rast mit selbst mitgebrachtem Vesper geplant. Von hier hat man einen herrlichen Blick auf Sipplingen, das Ende des Überlinger Sees bis nach Bodman. Hödingens Ortsvorsteher Martin Kessler wird den Wanderern etwas über seinen Heimatort erzählen.

Anschließend führt der Weg zur Süßenmühle, einem Ortsteil von Sipplingen, weiter zu den sieben Churfirsten. Das sind Molassesäulen, die durch Erosion entstanden sind. Sie stellen ebenso eine geologische Besonderheit inmitten des Naturschutzgebietes der Sipplinger Steiluferlandschaft dar. Der Name der Felsformation soll sich von den Kurfürsten herleiten, die mit ihren Mützen den Felsen ähnlich sehen.

Auf einem Pfad wandeln die Wanderer schließlich nach Sipplingen mit interessanten Blicken auf den Überlinger See, durch den historischen Ort mit Ziel Schiffslandestelle. Dort legt um 16.05 Uhr das Schiff nach Überlingen ab, Ankunft ist um 16.40 Uhr. Wer mag, kann dort noch in einem der zahlreichen Cafés oder Gaststätten einkehren und den Abend gemütlich ausklingen lassen.

Die Tour

Start ist um 11 Uhr ab Parkplatz Härlen beim Krankenhaus Überlingen. Das Schiff in Sipplingen legt um 16.05 Uhr ab, Ankunft in Überlingen ist um 16.40 Uhr. Der Tagesparkschein kostet 3,50 Euro, die Fahrt mit dem Schiff 5 Euro. Es besteht auch die Möglichkeit, in Sipplingen zu verweilen und dort einzukehren und mit Zug oder Bus auf eigene Faust zurück nach Überlingen zu gelangen.

Die Zahl der Mitwanderer ist nicht begrenzt, wegen der Schiffahrt ist es dennoch nötig, sich anzumelden: bis Donnerstag, 30. August, 15 Uhr, per E-Mail an chkeutner@aol.com. Alle Teilnehmer ohne Internetzugang können sich am Donnerstag, 31. August, von 12 bis 13 Uhr unter 0 75 51/47 12 (Michael Wilkendorf) anmelden.

Bitte an feste Schuhe, Proviant und Getränke denken und einen Kugelschreiber fürs Quiz einstecken. Die Tour ist auch für Familien geeignet und erfordert keine besondere Kondition. Die reine Wanderzeit beträgt satte drei Stunden, die Strecke ist etwa sieben Kilometer lang. (keu)