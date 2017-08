Überlingen/Meersburg/Hagnau "Aktion Wanderlust": Erste Tour bietet vielfältige Genüsse

Der SÜDKURIER und der Verschönerungsverein laden zur ersten Tour der gemeinsamen "Aktion Wanderlust" ein. Besucht werden ein Winzer und die Ausstellung "BemerkensWERTe".

Abwechslungsreich, gespickt mit vielen Stationen und Informationen, wird die erste Tour der "Aktion Wanderlust" von SÜDKURIER und Verschönerungsverein Überlingen (VVÜ) am Samstag, 12. August. Dafür sorgen zum einen die ausgewählte Strecke, zum anderen Wanderführer Michael Wilkendorf und Heimatkundler Hermann Keller. Letzterer wird immer wieder Mundartliches und Heimatgeschichtliches zum Besten geben. Wilkendorf freut sich über die Begleitung. "Sich etwas anzulesen, ist nie so authentisch, wie es von einem dialektsprechenden Menschen zu erfahren, der seine Heimat liebt", sagt der stellvertretende Vorsitzende des VVÜ.

Eine Anmeldung für die Wanderung ist erforderlich. Vom Parkplatz Töbele in Meersburg geht es auf den Höhenweg – der Teil des Bodensee-Rundwegs ist – vorbei am Wetterkreuz (1), von dem sich eine fantastische Aussicht auf den See und die Konstanzer Bucht bietet. Das nutzt auch der Fanfarenzug Meersburg, der an diesem Tag ab 18 Uhr sein Wetterkreuzfest ausrichtet und dessen Besucher nachts das Feuerwerk des Seenachtsfests in Konstanz ohne viel Lärm genießen können.

Warum wurden Wetterkreuze oder Feldkreuze damals errichtet? Dieser und anderen Fragen spüren die Teilnehmer mit Heimatkundler Hermann Keller nach. "Jedes Kleindenkmal erzählt uns eine Geschichte", sagt Keller und empfiehlt auch Wanderern, die alleine unterwegs sind, genau hinzuschauen. An Grenzsteinen oder Kreuzen lasse sich ein ganzes Stück Geschichte ablesen oder Sagen. "Wir haben tausend Wunder an unseren Wegen", erklärt Keller. Der erste längere Halt ist dann an der Deutschen Kriegsgräberstätte Meersburg-Lerchenberg (2), ein Soldatenfriedhof für 69 Männer des Ersten Weltkriegs.

Viele Wanderer halten hier zum Gedenken an. Sie genießen das Panorama auf den See, die Berge, die Schweiz, die Insel Mainau und auf Meersburg. 2012 wurde die Aussicht zur "Schönsten Weinsicht Badens" gekürt.

Durch die Weinlagen Hagnaus führt die Strecke weiter mit fast dauerhaft herrlichen Blicken auf See, Alpen und auf Hagnau, besonders von der beschatteten Wilhelmshöhe. Auf der Panoramatafel finden sich alle markanten Punkte. Nächstes Etappenziel ist die Oswald und Otmar-Kapelle Frenkenbach (3) aus dem Jahre 1200. Die romanische Kirche besticht durch ihre Schlichtheit und ein hübsches Ambiente. In der Nähe ist auch eine längere Pause geplant. Die Wanderer können sich – bei Sicht auf den See – mit ihrem mitgebrachten Vesper stärken. Unweit der Kapelle befinden sich auch die Trüffelplantage und das Weingut von Walter Gutemann. Der Winzer wird über den Obstanbau, seinen Betrieb, die besonderen Destillate, Hagnaus Strukturen und Tourismus berichten. Die Hagnauer Touristiker kamen im vergangenen Jahr auf 233 232 Übernachtungen bei 45 348 Anreisen. Ein etwa zehnminütiger Abstieg führt die Truppe anschließend zum Rathaus (4). Dort steht es den Wanderern frei, ob sie die dortige außergewöhnliche Ausstellung "BermerkensWERTe" besichtigen und Persönliches und Authentisches über Hagnau erfahren oder lieber am See verweilen wollen. Rudolf Dimmeler, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins, und Monika Baur, Vorsitzende des Altenwerks sowie Verantwortliche des Bildungswerks, werden eine kurzweilige Einführung in die interaktive Ausstellung sowie einen Abriss zur Geschichte Hagnaus geben, das quasi auch Pate für andere Orte am See ist.

80-jährige Hagnauer haben ihre Erinnerungen ausgegraben und teilen ihre Ein- und Ansichten. Dazu wird Hagnauer Wein und natürlich auch Wasser offeriert. Wer mag, kann noch die Räume des Heimatmuseums besichtigen. Für diesen Punkt ist insgesamt etwa eine Stunde angesetzt. "Ich denke, dass unser Museum ein Kleinod für Hagnau ist. Alle Besucher, die von weiter weg herkommen, sind überrascht, dass Hagnau, mit so wenig Bewohnern, so ein tolles Museum hat", sagt Monika Baur. Das Museum blühe ein wenig im Verborgenen. Nicht nur die "BemerkensWERTe" ist in den Fluren zu finden, sondern auch viel Wissenswertes unter anderem über Pfarrer Heinrich Hansjakob, der den Ort Hagnau entscheidend geprägt hat, zu erfahren.

Weiter geht es danach am Seeufer entlang Richtung Haltnau zum letzten Halt der Tour. Dort besteht die Möglichkeit eines gemütlichen Abschlusshocks. Im Selbstbedienungsbereich direkt am Ufer sind Plätze für die Wandergruppe reserviert. Gegen den Hunger helfen Flammkuchen in unterschiedlichsten Variationen, Wurstsalat oder das Tagesgericht. So gestärkt, ist der – einzig steile – Katzensprung durch oder entlang der Weinberge, hinauf zum Ausgangspunkt, dem Parkplatz Töbele, leicht zu bewältigen. Jeder kann selbst entscheiden, wann er sich auf das letzte Stückchen Weg von etwa 20 Minuten macht.

Erste Wanderung

Start der "Aktion Wanderlust" ist am Samstag, 12. August, um 11 Uhr am Parkplatz Töbele am östlichen Rand von Meersburgs Oberstadt: Im Verkehrskreisel beim Winzerverein Meersburg Richtung See/Therme abbiegen, danach die zweite Straße links hoch. Der Weg ist ausgeschildert, die Tageskarte kostet 3 Euro. Die Tour ist auch für Familien geeignet und rund zehn Kilometer lang. Bitte auf gutes Schuhwerk achten, ein Rucksack-Vesper und einen Kugelschreiber für das Quiz einpacken, bei dem es wieder vom SÜDKURIER spendierte Preise zu gewinnen gibt. Anmeldemodalitäten: Am Donnerstag, 10. August, von 11.30 bis 13 Uhr bei Pia von Starck unter 0 75 51/9 53 68 07. Hier bitte auch angeben, wer mit in die Ausstellung und zum Abschlusshock möchte. Die Wandertour ist kostenlos. Der ermäßigte Eintritt für die Ausstellung in Hagnau beträgt 3 Euro pro Person. Die Kosten für die Führung übernimmt der VVÜ. Sollte es regnen, wird die Tour nicht stattfinden und ein anderes Mal geführt.