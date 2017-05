Überlingen AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel: "Scheißegal" was Satiresendung über sie sagt

In der NDR-Satiresendung "extra 3" bezeichnete Moderator Christian Ehring die Überlinger Spitzenkandidatin der AfD jüngst als "Nazi-Schlampe". Alice Weidel legte jetzt gegenüber dem SÜDKURIER nach: Es sei ihr "scheißegal", was in der Sendung über sie gesagt wurde. Dennoch hält sie eine Klage gegen den Fernsehsender für richtig.

Nach der Frage, wo Alice Weidel Steuern zahlt, muss sie sich mit einer weiteren Frage beschäftigen, die an dem Grundverständnis von Politik rührt. Was bedeutet politische Korrektheit für die AfD-Politikerin, welche "Korrektheit" wiederum möchte sie über Bord werfen? Beim Bundesparteitag der AfD in Köln hatte sie diesen Satz gesagt: "Die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte." Das wiederum war für den Satiriker Christian Ehring aus der NDR-Sendung "extra 3" ein gefundenes Fressen, er wollte wissen, ob es für die AfD politisch unkorrekt ist, wenn er Alice Weidel als, so wörtlich, "Nazi-Schlampe" bezeichne. Die AfD-Spitze reagierte prompt und kündigte an, Klage gegen den Sender einzureichen. Sprecher Christian Lüth twitterte: "Wir gehen dagegen juristisch vor. Das wird teuer für diesen GEZ-Primitivling."

Indes fühlt sich Alice Weidel persönlich gar nicht angegriffen, sie sei als Funktionärin einer Partei beleidigt worden. "Ehrlich gesagt, geht das an mir völlig vorbei." Es sei ihr "scheißegal", sagte sie am Dienstagabend auf SÜDKURIER-Anfrage am Rande einer AfD-Veranstaltung in Sigmaringen. Und sie setzte nach: "Es ist mir egal, was ein Herr Ehring über mich denkt." Die Äußerung des Satirikers Christian Ehring in "extra 3" bewertete Weidel so: "Das sind Spielereien von Leuten, die keine Kinderstube haben. Ich bin ein humoriger Typ, ich würde das aber nie über andere Leute sagen, selbst nicht in einer Satire-Sendung." Die AfD werde Klage gegen den NDR einreichen, hinter dieser Klage stehe sie. Weidel: "Ich wurde als Parteispitzenfunktionärin beleidigt."

Aber was genau meinte sie nun mit "politischer Korrektheit", die auf den Müllhaufen der Geschichte gehöre? Antwort Weidel: "Die Fakten so zu benennen wie sie sind." Weidel sagte wörtlich bei einer Veranstaltung, bei der ein Hinterbliebener seinen Eindruck schilderte, wonach der Täterschutz höher bewertet werde als der Opferschutz: "Wir haben in unserem Strafgesetz den Täterschutz drin. Es würde zum Aufräumen der politischen Korrektheit gehören, diesen Paragraphen abzuschaffen – damit man eine sehr genaue Tätereingrenzung haben könnte. Oder Klarheit in die Kriminalitätsstatistik zu bringen."