Überlingen Adventskalender der verschwundenen Dinge: Wo der Rebsaft floss

Otmar Menschenmoser zeigt, wo der Torkel des Spitals stand.

Manche Dinge sind so ungemein riesig – da braucht es einiges, um sie zu bewegen. Das gilt auch für die Eichenpfähle, die für den Bau des spitälischen Torkels bestimmt waren. 70 Pferde waren nötig, um sie zu transportieren. Um 1500 gab es mehr als 100 solcher Torkel im Stadtgebiet, der größte aber war eben jener spitälische aus dem Jahr 1552, der sich dort befand, wo heute die Stadtbücherei steht. Und eben dieser Torkel war es, der eine derart große Dimension haben sollte, dass das Baumaterial für die gesamte Anlage mit 70 Pferden hergebracht werden musste.

Welche Ausmaße der Torkel genau hatte, kann Stadtkenner Otmar Menschenmoser nicht sagen. Ansonsten aber kennt er jedes Detail der wechselvollen Geschichte des Weinbaus und seiner Pressen. In der Zeit, als der spitälische Torkel gebaut wurde, habe Überlingen eine enorme Bedeutung als Weinstadt gehabt und eine riesige Ernte verzeichnen können: „Damals waren es jährlich um die 2,3 Millionen Liter“, beschreibt Meschenmoser. Ein Umstand, der den riesigen Torkel als Weinpresse nötig machte.

Etwa die Hälfte des Weins wurde auf den Wochenmärkten und den drei Jahrmärkten veräußert, nicht nur Endverbraucher kauften hier, sondern auch Weinhändler. Direkt in die Kehlen der Überlinger strömte der edle Tropfen beim sogenannten „Gässelieren“, das ist so etwas Ähnliches wie heute die Besenwirtschaften. „Aber es wurde nicht alles verkauft“, sagt Otmar Meschenmoser. „Das, was übrig blieb, wurde in den Weinkellern gelagert.“ Einer davon war der Spitalkeller und der Wein des spitälischen Torkels wurde direkt in Schläuchen hinabgepumpt.

Reben an allen Hängen

Erste Anfänge des Weinbaus in Überlingen gab es schon bei den Römern, urkundlich nachweisen lässt sich der Weinbau seit der Karolinger Zeit, flächendeckend schließlich seit der Stauferzeit. Und Mitte des 13. Jahrhunderts erstreckten sich auf Überlingens gesamter Gemarkung Weinberge. Auf 268 Hektar Anbaufläche brachte es der Wein Ende des 16. Jahrhunderts. Dieser Umstand ist zum einen natürlich dem Klima und den Beschaffenheiten der Überlinger Böden zu verdanken, zum anderen aber einer restriktiven Weinbaupolitik, die die Stadt verfolgte. Es gab sogenannte „Rebbauschauer“, die im Anbaugebiet sozusagen Streife liefen. Der Import war streng eingeschränkt und Rebenfrevlern drohte die Todesstrafe. Der Weinbau blühte. Doch dann kam der Dreißigjährige Krieg und fast die gesamten Reben wurden zerstört. „Danach ging es zwar schon weiter, aber es fiel den verarmten Überlingern schwer, wieder anzupflanzen“, sagt Otmar Meschenmoser. „Das hat lange gedauert.“ Und so, wie es vor dem Krieg gewesen war, wurde es nie wieder.

Der spitälische Torkel sei irgendwann im Verhältnis zur Ernte überdimensioniert gewesen, sagt Otmar Meschenmoser. Im ausgehenden 19. Jahrhundert, 1880, standen noch etwa 54 Hektar Reben auf Überlingens Gemarkung, weil der Gemeinderat nicht für eine Ausweitung und Stärkung des Weingeschäfts war, ging der Anbau zurück und schließlich befanden sich nur noch drei Hektar in städtischem Besitz. Später nahm der städtische Weinbau wieder etwas Aufschwung: „Der Weinbau ist dann in Überlingen bis 1962 in Regie der Stadt geführt worden“, sagt Otmar Meschenmoser.

„Dann hat es sich nicht mehr rentiert.“ Nun pachtete Weinbauer Heribert Kiefer die Weinbaufläche. „1978 hat er dann sein Winzergebäude errichtet“, sagt Meschenmoser. „Aus dem Weinkeller wurde ein Weinlokal, der Spitalkeller.“ Selbiges führte bis vor zehn Jahren das Ehepaar Schmidt und seither Michael Reichert. Die riesigen, geschnitzten alten Weinfässer kann man bei Speis und Trank bestens betrachten. Kerzenschein inklusive.