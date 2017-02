Überlingen Abriss des Hotels Waldhorn: Steine weichen, Erinnerungen bleiben

Die Tage des Hauses, in dem das Hotel Waldhorn untergebracht war, sind gezählt. Die Überlingerin Erika Endres wuchs in der direkten Nachbarschaft auf und erinnert sich an mondäne Kurgäste und fröhliche Familienfeiern.

Von ihrem Wohnzimmerfenster aus beobachtet Erika Endres Tag für Tag ganz genau, wie das gegenüberliegende Überlinger Hotel und der Traditionsgasthof Waldhorn in der Lippertsreuter Straße abgerissen wird. Jeden Tag verschwindet ein bisschen mehr des Gebäudes, an dem für Endres so viele Erinnerungen hängen. Und die Erinnerungen, die bleiben ja, die kann kein Vorschlaghammer zerstören und keine Abrissbirne. Erika Endres hat ihre Kindheit und Jugend in unmittelbarer Nachbarschaft zum Waldhorn verbracht, in dem Haus neben der Bäckerei Diener, in dem sie auch heute noch lebt. Ihre Eltern Anna und Paul Maier haben hier geheiratet, sie selbst auch, die Kommunionsfeiern von Erika Endres und ihrer Schwester Elisabeth fanden hier statt und auch die Kommunionsfeiern ihrer Kinder. "Das Schönste aber war die Fasnet", sagt sie. "Sie kamen immer mit dem Narrenbaum hier entlang und haben am Waldhorn einen Stopp gemacht." Der Narrenbaum stand dann auf seinem Wagen auf der Straße, hoch bewundert von der jungen Erika. "Das war in der ersten Hälfte der 1970er-Jahre", gibt sie eine zeitliche Einordnung.

Und wenn Erika Endres, die damals noch Maier hieß, und ihre Schwester Elisabeth brav waren, kehrte die Familie sonntags ins Waldhorn ein – nach dem Spaziergang und bevor die Tiere gefüttert wurden. Die Eltern saßen dann auf der Terrasse vor dem Haus, die Kinder bekamen ein Eis, das sie auf den Blumenkästen sitzend verspeisten. Denn hinters Haus in den Garten durften sie nicht. "Der war den Kurgästen vorbehalten", erinnert sich Erika Endres. Ohnehin, die Kurgäste! Zahlreiche seien ins Waldhorn geströmt und wenn dessen Zimmer voll waren, kamen die Kurgäste zu Erika Endres' Mutter.

"Die Mutter hat vier Zimmer an Kurgäste vermietet, die im Waldhorn keinen Platz mehr hatten", erzählt Erika Endres. "Das war von 1965 bis Anfang der 80er-Jahre." Und wenn es ganz voll wurde, was vor allem im Sommer der Fall war, sind Erika und ihre Schwester aus dem Kinderzimmer ausgezogen, um den Kurgästen Platz zu machen. "Meine Schwester zog dann auf den Speicher und ich in den Keller."

Manchmal gab's von den Kurgästen auch zehn Pfennig für die Mädchen. "Und eine kam immer aus Nürnberg, die hat uns mal die Fingernägel lackiert", weiß die Überlingerin noch heute. Auch Boot sei die Nürnbergerin gern gefahren und habe die Mädchen manchmal mitgenommen. "Wir haben immer Tante zu ihr gesagt." Ganz besonders erinnert sich Erika Endres daran, dass ihre Mutter sich weigerte, mit den Kurgästen Hochdeutsch zu sprechen: "Sie sprach nur Dialekt und wenn dann zum Beispiel Hamburger da waren, standen die mit einem Fragezeichen im Gesicht da und wollten von den Maierschen Mädchen wissen, was deren Mutter denn gerade gesagt habe.

Doch nicht nur die Kurgäste liebten das Waldhorn, auch bei den Einheimischen war das Gasthaus sehr beliebt. Es sei ein echtes Überlinger Lokal gewesen, sagt Erika Endres. "Da fanden immer Feste statt oder es haben sich Vereine hier getroffen. Es war gutbürgerlich und immer voll." Und in der Fasnacht wurde hier nach allen Regeln der Kunst geschnurrt.

All die Gäste hatten auch deshalb Platz, weil der Wirt seinerzeit einen Anbau hatte errichten lassen. Erika Endres' Großmutter Hulda Maier passte das aber gar nicht! In einem Schreiben an die Stadt tat sie ihren Unmut über das Vorhaben kund – allerdings erfolglos, denn die Erweiterung kam. Trotz des Unwillens der Großmutter feierte die Familie noch gern und viel im Waldhorn – nicht nur die Hochzeit, auch die Silberhochzeit von Erika Endres Eltern! Eine von vielen Erinnerungen für Erika Endres, die weder Abrissbirne noch Vorschlaghammer zerstören können.

Wie es weitergeht

Auf dem Grundstück des Gasthofs und Hotels Waldhorn und dem benachbarten ehemaligen Autohaus Reich soll ein neues Volksbank-Gebäude entstehen. Geplant ist, in dem sogenannten "Volksbank-Campus" die beiden Standorte Landungsplatz und Espach-Center zu bündeln. Am bisherigen Standort in der Innenstadt wird die Volksbank zwar nocheine Geschäftsstelle unterhalten und das Immobilien-Geschäft betreiben. Große Teile des Gebäudes werden nach dem Umzug aber vermietet. An der Lippertsreuter Straße hat die Volksbank rund 5000 Quadratmeter erworben. 180 Arbeitsplätze werden am neuen Standort gebündelt. Aus dem gegenüber liegenden Espach-Center zieht die Voba aus, womit auch dort, über dem dm-Markt, neue Entwicklungschancen entstehen. Einen konkreten Baubeginn gibt es noch nicht, auch eine Bausumme steht noch nicht fest. Der derzeitige Abriss liegt in den Händen des bisherigen Eigentümers. Das Autohaus westlich der derzeitigen Baustelle soll ebenfalls noch abgerissen werden. Die Straße zwischen dem einstigen Hotel und Gasthaus Waldhorn und dem einstigen Autohaus war auch bislang eine Privatstraße und soll überbaut werden. (shi/emb)