vor 2 Stunden Yannik Gräf Überlingen Abiturprüfungen am Gymnasium Überlingen gestartet: Schüler überleben „Dantons Tod“

Mit Deutsch haben am Dienstag das Abi begonnen. In Überlingen machen 93 Gymnasiasten ihren Abschluss – vier davon haben dem SÜDKURIER erzählt, wie der Auftakt lief und auf was sie sich nach den Prüfungen freuen.

SÜDKURIER Schön, dass Ihnen SÜDKURIER Online gefällt. Unser Dankeschön für Ihre Treue Ihr 5 €-Gutschein für den SÜDKURIER Onlineshop* DANKE2016 Jetzt weiterlesen Direkt zum Shop Ich möchte gleich Digital-Abonnent werden *Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.