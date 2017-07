Abistreich am Gymnasium Überlingen: Mit den Spice Girls in die Zukunft

Die 88 Abiturienten feiern Abschied mit Hits der 90er und sorgen für Spaß mit Duellen zwischen Schüler und Lehrer.

Unter dem Motto „WannABI – Die letzten 90er Kids schlagen die Hits" feierten die Abiturienten an ihrem Abistreich einen Abschied mit Pauken und Trompeten. Oder besser: mit Beats und Ghettoblastern. Denn es sind die letzten noch im vergangenen Jahrhundert geborenen Schüler, die nun Abitur gemacht haben. Und so ertönen an diesem Dienstagmorgen die bekanntesten Stücke der 90er Jahre aus den Musikboxen.

Schon seit Montagabend hatten die Abiturienten die Schule "belagert", um alles für die große Überraschung vorzubereiten. Das Ergebnis der durchzechten Nacht: Um in ihre Klassenzimmer zu gelangen mussten die restlichen Schüler und Lehrer des Gymnasiums am Dienstagmorgen einen Hindernisparcours aus Frischhaltefolie und Luftballons überwinden. Nachdem die Abiturienten am Morgen zunächst ihren letzten Schultag unter sich feierten, ging die Party nach der dritten Unterrichtsstunde für die gesamte Schüler- und Lehrerschaft auf dem Schulhof weiter. Es wurde ausgelassen zu den Spice Girls und Britney Spears getanzt, während statt Konfetti, alte Lernblätter aus den Fenstern Schulgebäudes flogen.

Wie bei Abistreichs üblich, mussten auch die Lehrer einiges über sich ergehen lassen. In einem Bobby-Car-Rennen und einem Hullahoop-Wettkampf traten sie gegen ihre Schüler an. "Ich wurde in einer Wasserschlacht komplett nass gemacht", sagt Lehrer Andreas Haas mit einem Grinsen und zwei vollen Wasserbechern bewaffnet.

Von den Vorfällen der vorangegangenen Nacht war an diesem Morgen nichts zu spüren. Die Jugendlichen hatten in der Schule bis in die Morgenstunden den Abistreich vorbereitet und teilweise dort übernachtet. Laute Musik und Alkohol sorgten zwar für gute Stimmung bei den Schülern, jedoch auch für Unmut bei den Nachbarn, die aufgrund der Ruhestörung die Polizei alarmierten. Gegen 4 Uhr morgens wurde deswegen die Musikbox sichergestellt und Anzeige gegen zwei der Störenden erstattet.