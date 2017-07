Überlingen Ab sofort wieder freie Fahrt auf der Bahnhofstraße

Die Bahnhofstraße ist am Donnerstagnachmittag nach zweimonatiger Sperrung wieder für den Verkehr freigegeben worden. Die Verlegung vom weg vom Ufer hin zu den Gleisen hat rund 1,4 Millionen Euro gekostet. Auf einen Radweg wurde vorerst verzichtet.

Beinahe hätte die Feier zur Eröffnung der neuen Bahnhofstraße mit einem Missgeschick geendet. Gerade so konnten zwei Radfahrer, die noch vor der offiziellen Freigabe der Straße die neue Fahrbahn nutzen, abbremsen, um nicht in das symbolische Absperrband zu rasen. So blieb es Oberbürgermeister Jan Zeitler und Vertretern der am Bau beteiligten Abteilungen und Firmen vorbehalten, das Band zu durchschneiden und die Straße feierlich für den Verkehr freizugeben. "Das ist ein wichtiger Schritt für unsere Stadt", sagte Zeitler beim kleinen Festakt am Donnerstag am Bahnhof West.

Bis zur Fertigstellung der neuen Straße sind turbulente Wochen und Monate vergangen. Unvergessen ist die emotionale Debatte um die Fällung der Platanenallee, die für die Verlegung der Straße zu den Gleisen hin und den nun folgenden Bau des Uferparks für die Landesgartenschau 2020 weichen musste. Anfang Februar, unmittelbar nach der Fällung der Platanen, haben die Arbeiten an der neuen Straße begonnen, seit Mitte Mai war sie für den Durchgangsverkehr gesperrt. Seit Donnerstagmittag haben Autofahrer wieder freie Fahrt in Richtung Goldbach und stadteinwärts. "Es ist höchste Zeit, dass wir diese wichtige Verkehrsachse wieder eröffnen", sagte Zeitler.

Ursprünglich war die Freigabe für den Verkehr bereits für den 30. Juni vorgesehen gewesen, wegen Leitungs- und Markierungsarbeiten sowie der Errichtung einer Schutzplanke wurde dieser Termin aber noch einmal um drei Wochen nach hinten verschoben. "Wir sind aber nach wie vor im zeitlichen Rahmen", sagte OB Zeitler. Er dankte vor allem den Anwohnern der Oberen Bahnhofstraße, die durch die Umleitungsstrecke in den vergangenen Wochen eine deutlich höhere Verkehrsbelastung hatten.

Seit gestern Nachmittag fließt der Verkehr nun auf der neuen Bahnhofstraße. Auf einer Länge von 660 Meter hat die Straße eine Breite von 9,50 Meter, davon entfallen 1,50 Meter auf einen Fußweg und 2,50 Meter für einen Parkstreifen – zumindest bis Mitte 2019. Mit Fertigstellung des Parkhauses Therme sollen die Parkstreifen entfallen und auf beiden Seiten Radsteifen mit einer Breite von zwei Metern eingerichtet werden (siehe unten). Dabei sei der kalkulierte Kostenrahmen von 1,4 Millionen Euro eingehalten worden. "Das ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr", wie Zeitler betonte.

Nun stehen noch kleinere Arbeiten an: Der Bahnhofsvorplatz soll in der kommenden Woche asphaltiert werden, zudem wird ein Bauzaun entlang der Bahnstrecke aufgestellt, um zu verhindern, dass Fußgänger auf die Gleise klettern. Vor allem aber beginnen die Bauarbeiten am zweiten Bauabschnitt für den Uferpark. "Ich freue mich, dass es dort jetzt weitergeht", sagte Zeitler.

Auch Peter Koop, Betriebsleiter der Bodensee-Therme, zeigte sich im Gespräch mit dem SÜDKURIER erleichtert, dass die Arbeiten an der Straße abgeschlossen sind und das Bad nun wieder leichter erreichbar ist: "Für unsere Gäste ist das mit Sicherheit sehr positiv." Vor allem ortsunkundige Thermebesucher hätten mit der Umleitung immer wieder Probleme gehabt. Inwiefern sich dies auf die Besucherzahlen ausgewirkt hat, könne man nur schwer sagen, erklärte Koop. Schließlich habe auch das durchweg gute Wetter dafür gesorgt, dass zuletzt weniger Badegäste in die Therme kamen. Für ihn kommt die Öffnung der Bahnhofstraße gerade rechtzeitig, denn: "Die Ferien sind unsere Kernzeit."

Vorerst Parkplätze statt Fahrradstreifen

Überlingen hat beim ADFC-Fahrradklimatest in Baden-Württemberg den letzten Platz belegt. Besonders negativ bewerteten die Befragten, dass die Stadt in den letzten Jahren keine Förderung des Radfahrens betrieben habe. Dies soll sich ändern, auf der neuen Bahnhofstraße sollen Radwege auf beiden Seiten entstehen – allerdings erst im Sommer 2019.

Die Strecke ist nur 600 Meter lang, aber sie ist Teil des Bodenseeradweges mit hohem Radverkehrsaufkommen, bei dem im Moment noch die Fahrradfahrer die Fahrbahn mitbenutzen müssen. Laut Auskunft des Ministeriums für Verkehr in Baden-Württemberg kostet die Errichtung der Radfahrschutzstreifen 251 000 Euro, die Hälfte der Kosten übernimmt das Land. Doch die 125 500 Euro Fördergeld werden erst ausgezahlt, wenn der Radweg gebaut wird, wie Ministeriumssprecherin Babett Waschke sagt.

Dass der Radweg erst später angelegt wird, war in der ursprünglichen Planung nicht so vorgesehen gewesen, gibt Helmut Köberlein, Leiter des städtischen Tiefbauamts, zu. "Um die aufgrund gleichzeitig laufender umfangreicher Bauarbeiten in diesem Bereich vorübergehend entfallenden Parkplätze auszugleichen" – so heißt es im Antrag – hat die Stadt bereits Anfang Februar beantragt, auf der nördlichen Seite der verlegten Bahnhofstraße statt einem Radweg nunmehr einen Parkstreifen anzulegen. Die Parkplätze sollen bis August 2019 bestehen bleiben, heißt es aus dem Verkehrsministerium.

Das bestätigt auch Helmut Köberlein, er stellt aber klar: "Das ist nur provisorisch." Auch die neueste Entwicklung, dass im Parkhaus Therme durch die Reduzierung der Stockwerke deutlich weniger Stellplätze entstehen werden, habe darauf keine Auswirkung. Auch die Förderung sei durch die Verschiebung nicht betroffen. "Wir haben das mit dem Fördergeber abgestimmt", so Köberlein. (dle/mde)