Überlingen "A schene Bescherung": Riesentheater unterm Christbaum

Nach dem Fest ist vor dem Fest – jedenfalls beim Hödinger Dorftheater, das dieses Jahr, noch bis 30. Dezember, das Weihnachtsstück "A schene Bescherung" spielt, das am 26. Dezember Premiere hatte. Es handelt von den kleinen und größeren Dramen, die sich in vielen Familien am Heiligabend rund um den Christbaum abspielen.

So gar nicht besinnlich geht es in dem Stück zu, dessen schwäbisches Original von Monika Hirschle stammt. Die Hödinger Akteure haben es auf Alemannisch übersetzt. Regie führt Christian Niederhofer, der deshalb dieses Mal nicht selbst als Spieler auf der Bühne steht. Ganz muss das Publikum auf Niederhofer aber nicht verzichten. Denn er begrüßt nicht nur die Gäste, zu denen bei der Premiere auch Oberbürgermeisterin Sabine Becker, der Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen und der Landtagsabgeordnete Martin Hahn zählen. Niederhofer lädt die Besucher auch zu einer meditativen Weihnachtsreise ein. Als Stimme aus dem Off und begleitet von Klaviermusik spricht Niederhofer eine Auswahl von Weihnachtsliedtexten wie "Leise rieselt der Schnee" und "Still, still, still, weil's Kindlein schlafen will" und singt dann, gemeinsam mit den Zuschauern, den Kanon "Dona nobis pacem" ("Gib uns Frieden"). Diese bedächtige Einführung setzt, sicher bewusst, einen Kontrapunkt zu dem alles andere als friedlichen Heiligabend der Eiseles.

Denn unmittelbar auf den geistlichen Gesang startet das Stück mit schrillem Telefonläuten. Es ist die Oma, die die Familie noch mit vielen Anrufen terrorisieren wird, bis sie schließlich, viel zu früh, leibhaftig vor der Tür steht – umwerfend komisch verkörpert von Doro Mittelmeier. Aber das ist ja nicht alles: Mutter Irmgard Eisele (Friederike Thum) ist sowieso im Vorbereitungsstress, dann fallen auch noch Heizung und Kühlschrank aus, die Gans, die Familienvater Reinhold (Bernhard Kitt) von einem Kollegen aus Sipplingen besorgt hat, ist verdorben. Reinhold schreit ständig nach Frau und Kindern und braucht für alles einen Assistenten, Sohn Klaus-Dieter (Jan Probst) muffelt vor sich hin, Tochter Viola (Suza Bartusch) tobt zu digitaler Musik durch die Wohnung und ist ansonsten auch genervt. Die ältere Schwester Angelika (Ariane Niedermann) hat sich mit ihrem Mann Eberhard (Clemens Mayer) verkracht, flieht mit Baby Kevin ins Elternhaus und schäkert mit Italiener Luigi (Hermann Schappeler), der die Heizung repariert. Der Postbote liefert ein Paket nach dem anderen und außerdem nervt auch noch die wunderfitzige Nachbarin, köstlich gespielt von Alexa Wohlt, die ständig vorbeischneit.

Den ganz normalen Wahnsinn setzt das für seine Qualität weithin berühmte Ensemble des Dorftheaters amüsant und mit großer Spielfreude um, sehr zur Gaudi des Publikums, das begeistert Applaus spendet. Ein Weihnachtstück – das erste überhaupt auf der Hödinger Bühne, soweit sich die Akteure erinnern – nach Weihnachten zu spielen, wenn alle noch vom Fest gesättigt sind, ist durchaus mutig. Der Text an sich ist sicher nicht das brillanteste Bühnenwerk, das die Hödinger je aufführten. Die Hauptrollen unterfordern begnadete Darsteller wie Thum und Kitt, die spielend schon viel komplexere Rollen ausgefüllt haben. Auch geht es manchem Zuschauer bei dem Stück ein bisschen so wie beim Anschauen von Gerhard Polts Film "Man spricht deutsh", der sich um den Italienurlaub einer typisch deutschen Familie, inklusive aller gängigen Macken und Vorurteile, dreht: Die Szenen sind derart realistisch, dass sie oft gar nicht so komisch wirken. Tatsächlich meint ein Besucher hinterher: "Genau so war mein Vater, der konnte nichts allein machen." Zurecht hatte also Friederike Thum während der Proben bereits angekündigt: "Jeder wird sich wiedererkennen."

