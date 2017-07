Überlingen 88 Schüler erhalten ihr Abiturzeugnis  Drei Mal Note 1,0

88 Absolventen des Gymnasiums Überlingen haben bei der Abschlussfeier in der Aula das Gymnasiums ihr Abiturzeugnis überreicht bekommen. Herausragende Abschlüsse machten Christin Nothnagel, Samuel Layer-Reiss und Timo Schoenegg: Sie erreichten jeweils eine 1,0.

Überlingen – „Es ist geschafft“: Mit diesem Ausruf der Erleichterung begrüßte Schulleiter Hans Weber den Abiturjahrgang 2017 zur Abschlussfeier in der Aula des Gymnasiums Überlingen. Musikbeiträge des Chors unter der Leitung von Arno Nyc und die Schülerband mit dem Lehrer Martin Bruch umrahmten die Feier. 88 Schülerinnen und Schüler erhielten das Abiturzeugnis und damit „den höchsten Bildungsabschluss, den unser Schulsystem vergeben kann“, betonte Weber. Mit einem Gesamtschnitt von 2,2 wird auch dieser Jahrgang wieder wie seine Vorgänger über dem Landesdurchschnitt liegen. Drei Absolventen haben die Traumnote 1,0 erreicht: Christin Nothnagel, Samuel Layer-Reiss und Timo Schoenegg. Das absolute Spitzenzeugnis schaffte Christin Nothnagel mit 880 von 900 möglichen Punkten, die man in den zwei Jahren Kursstufe erreichten kann. Kein Wunder, dass sie bei der Preisverleihung nicht nur für die Gesamtleistung, sondern auch für beste Leistungen in den Fächern Mathematik, Physik, Chemie und für ihr soziales Engagement in der SMV ausgezeichnet wurde. Dass 35 Schüler außerdem eine Eins vor dem Komma haben, unterstreicht die sehr gute Leistungsbreite der „letzten 90er kids“, wie sich die vor der Jahrtausendwende Geborenen selbst bezeichnen. Die Jahrgangssprecherin Elena Borrs schilderte amüsant die Achterbahnfahrt durch die Schulzeit mit dem ersten Höhepunkt, der gymnasialen Schulempfehlung, und den nachfolgenden Höhen und Tiefen bis zum Abiturstress. Für den Weg in die Zukunft empfahl sie das Motto der Abiklasse 2017, das einem Song der Spice Girls entlehnt ist – we can be what we „WannABI“.

OB-Vertreter Robert Dreher überbrachte die Glückwünsche der Stadt und wies dabei auf die zukünftige Umgestaltung des Schulareals zu einem Campus hin. Der Vorsitzende der Freunde und Ehemaligen, Martin Frick, erklärte am Beispiel seines eigenen politischen Engagements in jungen Jahren mit dem Ereignis der Wiedervereinigung, wie wichtig es ist, sich genau zu informieren, „dann fallen Sie nicht auf Fake-News herein. Mit dem Abi made in Überlingen haben Sie dafür eine gute Grundlage.“ Elternbeiratsvorsitzende Dominique Grensing nahm den Ball der Schülersprecherin auf und erinnerte aus der Sicht der Eltern an die Stationen vom Eintritt ins Gymnasium über die pubertären Irritationen der Mittelstufe bis zum "Taxi Mama" der unter 18-Jährigen. Sie fügte schmunzelnd hinzu, „eigentlich müssten heute auch die Eltern eine Urkunde und einen Preis bekommen". Vor der Zeugnisausgabe blickte Hans Weber auf seinen ersten Jahrgang zurück, den er von der Klasse fünf bis zum Abitur als Schulleiter begleitet hat. Dazu ließ er gekonnt die Schlager und englischen Hits Revue passieren, die das Lebensgefühl der Schüler in den jeweiligen Jahren widerspiegelte. Seine Bitte: „Nutzt eure Freiheit, über euren Weg selbst zu entscheiden, denn jeder hat etwas, das ihn auszeichnet, und spürt dem Geist für ein friedliches und freiheitliches Europa nach, der im Song der Scorpions „The Wind of Change“ zum Ausdruck kommt."

Das Ritual der Zeugnisausgabe demonstrierte das herzliche Verhältnis zwischen den Schülern und ihren Lehrern, das sich in den Umarmungen des Abschiedsnehmens ausdrückte. Namentlich aufgerufen von den fünf Kurslehrern der Deutsch-Kurse, hatten die herausgeputzten jungen Damen und Herren ihren großen Auftritt mit der Einspielung einiger Takte ihrer Lieblingsmusik. Mit dem Reifezeugnis aus der Hand des Rektors und der weißen Rose von den Elternvertreterinnen Dominique Grensing und Maria Kunemann stellten sie sich zum Gruppenfoto auf, dem das Abschlussfoto des gesamten Jahrgangs auf dem Schulhof folgte.

Die Absolventen

Emma Baltes, Johanna Baltes, Suza Sophie Bartusch, Celine Baumann, Chiara-Sophie Baur, Gilles Wolfgang Bluhm, Elena Rosa Borrs, Melissa Bracko, Nils Bulla, Jan Eisele, Julian Fiedler, Martin Fina, Xenia Frank, Ina-Charlotta Bluette Fritz, Laura Gleisner, Vuk Gligoric, Isabel Fiona Grathwohl, Jessica Maureen Grieble, Leoni Rebecca Haarbach, Enis Hadzic, Paula Halke, Annika Theresa Hering, Sarah Alicia Marie Hermann, Michele Jasmin Herterich, Jonas Hertwig, Nicole Heß, Andrea Maria Jäger-Waldau, Bastian Jehle, Alina Kail, Jonas Kasper, Krenare Kelani, Dana Keller, Eike Marius Gustav Kirchmaier, Sophia Krönert, Jonas Felix Krüger, Samuel Layer-Reiss, Weihong Li, Felix Benedikt Maier, Ricarda Maier, Falk Lukas Marquardt, Leonie Mayer, Paul Meistermann, Jean-Paul Mende, Savanna Müller, Maximilian Nothhelfer, Christin Nothnagel, Ferdinand Omlor, Katharina Oroszpataki, Kristina Pfeiffer, Jan Andreas Probst, Laura Prosen, Antonia Raichle, Antonio Ramos, Christoffer Raun, Lara Luisa Riede, Eric Rist, Adrian Rockenstein, René Röhrs, Hanna Rosebrock, Hannah Franziska Roßmanith, Philipp Rudisile, Benedikt Alexander Scharf, Klara Schleinzer, Josefine Schmidt, Philipp Schoch, Timo Schönegg, Marvin Schuchter, Nathan Schulte, Helen Maria Schwank, Timo Senn, Laura Sinn, Leonie Sinn, Can Taskin, Leonie Katja Treiber, Simon Tumback, Sebastian Vögele, Florian David Vollstädt, Frederike Annine von Einem, Greta Paulina Walz, Stefan Wanner, Dennis Weber, Lena Weber, Philip Weber, Constantin Alexander Weinmann, Tom Wesselbaum, Daniel Winter, Caroline Wuchter, Vanesa Zeqiraj.

Christin Nothnagel: "Erst mal Pause, dann studieren"

Christin Nothnagel, die beste Schülerin des Überlinger Abijahrgangs 2017, im SÜDKURIER-Interview:

Wie erreicht man so ein Rekordergebnis 880 von 900 Punkten?

Ich interessiere mich für die Inhalte aller Fächer und Lernen macht mir einfach Spaß.

Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus?

Ich mache zuerst einmal ein Jahr Pause, mache einige Praktika und Reisen in die weite Welt. Medizin wird meine erste Option für das Studium sein.