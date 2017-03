Überlingen 80 Schüler beim Jugendkreativtag dabei

Die Aktion Fun-4-Teens des Jugendreferats in Überlingen ist wieder auf große Resonanz gestoßen. 80 Schüler waren bei der zehnten Auflage des Jugendkreativtags dabei. Für 2018 sucht das Jugendreferat neue Angebote und Referenten.

Überlingen – Der Jugendkreativtag Fun-4-Teens, so der offizielle Name, hat sich in den zehn Jahren seit seiner Gründung in Überlingen fest etabliert. Er findet mit seinen Kreativangeboten sowie Sport und Spaß bei den Jugendlichen große Resonanz.

Das Jugendreferat der Stadt Überlingen organisiert die Veranstaltung und kann dabei auf die Unterstützung des Bodenseekreises und der Schulsozialarbeit zählen. Die Unterstützung ist auch nötig. Denn etwa 80 Schüler der Klassen 4 bis 10 auf die sechs Veranstaltungen zu verteilen und für einen reibungslosen Verlauf zu sorgen, erfordert viel Organisation. Besonders dann, wenn bei den Kindern beliebte Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden müssen. So blieb den Veranstaltern um Tobias Linder vom Jugendreferat und Miriam Bühler von der Stadt, Bettina Schmitt-Stolba vom Landkreis sowie Kathrin Käser von der Schulsozialarbeit kaum Zeit, den zehnten Geburtstag zu feiern. Vielmehr mussten sie reihenweise Kinder auf alternative Veranstaltungen umbuchen.

"Die Veranstaltung ist dennoch total erfolgreich und gefragt", resümiert Tobias Linder. Es ist sein erstes Fun-4-Teens und er ist angetan, wie gut der Kreativtag in der Stadt und bei den Jugendlichen etabliert ist. Das konnte er auch gleich selbst erfahren, als Nachzügler nach Veranstaltungsbeginn noch eintrafen: Mit dem Schiff seien sie gekommen und samstags fährt das nicht so häufig, erklärten zwei Teens aus Wallhausen ihre Verspätung. Und auch Jugendliche ohne die eigentlich notwendige Voranmeldung erschienen am Vormittag und wollten kurzfristig mitmachen.

Während die Teens Techniken des Bogenschießens erlernten, viele bunte Smoothies zubereiteten, sich im Kampfsport übten, in Videoworkshops die ersten Filme drehten oder unter Anleitung der Deutschen Meister Hip-Hop-Moves zu den neuesten Beats tanzten, referierte Tobias Linder über die Zukunft der Veranstaltung. Er ist neu beim Jugendreferat und bringt frische Ideen und Konzepte mit. "Für die einen ist es ein neues Hobby, für andere ist es schon eine Tendenz in Richtung der späteren Berufswahl", fasst er die Bandbreite der Veranstaltung zusammen. Und dafür braucht er mehr Unterstützung, wie er sagt. Er würde gern mehr Veranstaltungen anbieten und auch die Themen breiter fächern. Dafür "brauchen wir neue Referenten."

Im Vorfeld hatte er schon bei den Frisören in der Stadt nachgefragt, aber die Unterstützung blieb aus. Im Zusammenhang mit der Landesgartenschau will er kommendes Jahr versuchen, eine Veranstaltung mit Floristen auf die Beine zu stellen. Und mit dem Schreinerhandwerk plant er eine Zusammenarbeit. Auch eine politische Veranstaltung könne er sich vorstellen, immerhin hat Oberbürgermeister Jan Zeitler die Schirmherrschaft übernommen und plant seinerseits einen Jugendgemeinderat.

Jugendreferat

Das Jugendreferat der Stadt Überlingen richtet sich an Jugendliche aus Überlingen und Umgebung im Alter zwischen 12 und 27 Jahren. Das alkohol- und rauchfreie Jugendcafé am Gondelhafen ist an vier Tagen der Woche geöffnet. Hinter dem Haus befindet sich auch ein Grillplatz. Veranstaltungen, die vom Jugendreferat angeboten werden, finden teilweise in der Rampe in Nußdorf statt.

