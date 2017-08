Bodenseekreis 5000-Euro-Spende als Starthilfe für neuen Förderverein des FC 09 Überlingen

Mit einer 5000-Euro-Spende unterstützt der Rotary-Club Überlingen den neu gegründeten Förderverein des FC 09 Überlingen.

Überlingen (sma) Für einen neu gegründeten Förderverein sind 5000 Euro eine tolle Starthilfe. Diese Spende erhielt der Förderverein des FC 09 Überlingen vom Rotary-Club. Jan Zeitler, Oberbürgermeister und Vorsitzender des Fördervereins, versprach: "Wir haben uns damit gemeinsam auf den Weg gemacht, den Überlinger Fußballclub zu unterstützen und zu fördern. Der Aufstieg der Ersten Mannschaft in die Landesliga motiviert uns zu diesem langfristigen Förderkonzept."

Zeitler bezeichnete die Spende über 5000 Euro als großartigen Einstieg und wies auf die Veranstaltung des Fördervereins am 28. September hin. Dort wolle man ab 19 Uhr im Vereinsheim weitere Förderer gewinnen. Klaus Pillebeit, Vorsitzender des FC 09, zeigte sich überwältigt von der Spende: "Mit diesem Geld können wir an der Basis so richtig was anfangen." Mit dem im Juli gegründeten Förderverein wolle man auch die jungen Schiedsrichter fördern und habe so eine "charmante Idee" des Rotary-Clubs aufgegriffen. Karl-Ernst Wütschner, der Vorsitzende des Sozialvereins des Rotary-Clubs Überlingen, erklärte, dass der Club in den vergangenen 50 Jahren rund 750 000 Euro zur Unterstützung verschiedener sozialer Projekte beigetragen habe. Die Überlinger Rotarier feiern dieses Jahr ihren 50. Geburtstag, sagte Präsident Raimund Wilhelmi, dessen Vater dereinst Gründungsmitglied war.

Georg Mais, langgedienter Rotarier, Mitglied des Fußballclubs und stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins, freute sich für den FC 09. "Da schlagen ja zwei Herzen in meiner Brust und ich freue mich über die großartige Initiative von Herrn Zeitler, der wir als Rotarier gerne auf die Beine helfen."

Die finanziellen Hilfen der Rotarier seien vielfältig, aber wenn möglich an hiesige Einsatzorte gebunden, erklärte Wilhelmi. Die Zielrichtung der Zuwendung an den FC 09 sehen Spender und Empfänger in der Fortführung der erfolgreichen Jugend- und Integrationsarbeit. Einen Schwerpunkt bildet dabei die externe Aus- und Weiterbildung der Jugendtrainer, erläuterte Klaus Pillebeit. Die Integrationsarbeit, die der FC 09 in Überlingen auch mit Flüchtlingen leiste, könne man gar nicht hoch genug einschätzen, lobte Oberbürgermeister Jan Zeitler den Verein.