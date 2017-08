Überlingen 457.380 Euro für Promenadensanierung in Überlingen

Tourismusminister Guido Wolf hat am Freitag einen Förderbescheid über 457.380 Euro für den ersten Bauabschnitt der Sanierung der Uferpromenade und des Mantelhafens an OB Jan Zeitler übergeben. Die Bauarbeiten sollen Mitte Oktober beginnen. Für Anwohner und Wirte bedeutet das einige Einschränkungen.

Den Treffpunkt hatte Jan Zeitler ganz bewusst gewählt: Gestern Nachmittag empfing der Überlinger Oberbürgermeister den baden-württembergischen Tourismusminister Guido Wolf am Mantelhafen. "Hier sieht man sehr gut, dass man unsere schöne Stadt noch schöner machen kann", sagt Zeitler und spielte vor allem auf den Parkplatz und den ramponierten Bodenbelag an. Auch Wolf, der über die Uferpromenade angeschlendert kam, musste zugeben, dass die "Besonderheit Überlingens" etwas in die Jahre gekommen sei.

Deshalb habe er auch "etwas Geld in der Tasche", sagte der Minister und überreichte OB Zeitler einen Förderbescheid des Landes in Höhe von 457 380 Euro. Diese Summe soll in den rund 1,3 Millionen Euro teuren ersten Bauabschnitt der Promenadensanierung fließen. Dieser erstreckt sich vom Landungsplatz bis zum Mantelhafen und soll schon Mitte Oktober beginnen. Bis zur Landesgartenschau 2020 soll in weiteren Abschnitten auch die restliche Promenade saniert werden. "Wir wollen die Stadt auf Vordermann bringen", sagte Zeitler.

Auch Minister Wolf betonte die Bedeutung der Sanierung. Die Promenade zähle zu den wichtigsten Tourismusinfrastruktureinrichtungen der Stadt: „Die Uferpromenade in Überlingen bietet mit ihrem tollen See- und Alpenblick sowie der abwechslungsreichen Bepflanzung eine einzigartige Atmosphäre. Nach der Sanierung wird sie ideal an den Bodensee angebunden, sodass sie zu einem der schönsten Plätze im Land für erholsame Spaziergänge am Wasser wird.“

Baubeginn wird beim "Faulen Pelz" sein, von dort aus wird der Pflasterbelag bis zum Mantelhafen erneuert. Für die Anwohner und Wirte wird es während der Arbeiten einige Einschränkungen geben. Die Stadt und die LGS GmbH planen deshalb für Ende September eine Informationsveranstaltung für Anwohner sowie die Verteilung von Wurfzetteln, um frühzeitig über die Arbeiten zu informieren, wie LGS-Geschäftsführer Roland Leitner erklärte. Man habe sich bewusst für einen Baustart nach der Tourismussaison entschieden, um größere Einbußen zu verhindern. Ziel sei es, den ersten Abschnitt fertigzustellen, bis die ersten Gäste im Frühjahr wieder an die Promenade strömen. "Das hängt aber auch stark davon ab, wie hart der Winter wird", sagte Leitner.

Der Geschäftsführer der LGS GmbH betonte, wie wichtig eine neu gestaltete Promenade für das Gesamterscheinungsbild Überlingens während des Ausstellungsjahres 2020 sei: "Die Landesgartenschau schwebt ja nicht im Vakuum." Die Touristen, die wegen der LGS anreisen, würde natürlich auch die Altstadt besuchen und die Promenade sei ein Aushängeschild für Überlingen.

Während viele Details bereits beschlossen sind, etwa die Verlegung des Pflaster (siehe Kasten) und die Beleuchtung, wolle man etwa bei der Auswahl der Sitzbänke noch warten, bis der erste Bauabschnitt beendet ist, um eine geeignete Wahl treffen zu können.

Klar ist hingegen schon jetzt, dass mit Beginn der Arbeiten nicht nur das alte, ramponierte Pflaster weichen muss, sondern auch einige Bäume. So sollen etwa vier Hainbuchen vor dem Café "Brazilia" und zwei Kastanien vor dem Café "Veneto" gefällt werden. Grund ist, dass die Bäume in den Pflanzenbeeten keinen Raum mehr haben, wie Grünflächenamtsleiter Rolf Geiger erklärte. Die Betonumrandungen sitzen auf dem Ufersammler unter der Promenade auf und haben nach unten hin nur eine begrenzte Höhe. Im Gegenzug sollen aber drei neue Kastanien gepflanzt werden – allerdings nicht am selben Platz, sondern näher an den Gebäuden, wo ein fester Boden ein besseres Wachstum ermögliche. "Wir hatten eingentlich vor, alle Bäume eins zu eins zu ersetzen, aber die Belange der Feuerwehr lassen das nicht zu", sagte Geiger und verweist auf Bedenken der Wehr, die Platz bei ihren Einsätzen bräuchte. Damit die Bäume, die stehen bleiben während er Arbeiten nicht beschädigt werden, sollen diese besonders geschützt werden, versprach der Grünflächenamtsleiter: "Das betreuen wir selbst, so dass da auch nichts schief geht."

Der Belag

Bei der Neugestaltung der Uferpromenade und des Mantelhafens wird ein Natursteinpflaster aus rotem Porphyr und grauem Granit in einem sogenannten Passé-Verband verlegt – einer geradlinigen Struktur aus Steinen unterschiedlicher Größe. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung im April. Demnach sieht die Planung ein schmales Band aus rotem Porphyrpflaster vor, das sich zum See hin in eine breite graue Granitfläche verwandelt.