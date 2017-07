Überlingen 45 Justus-von-Liebig-Schüler feiern Abitur-Abschluss

Mit einer bewegenden Abschlussfeier haben 45 Justus-von-Liebig-Schüler ihr bestandenes Abitur im Salemer "Prinz Max" gefeiert. Alle drei Klassen feierten zusammen den gemeinsamen Erfolg – eine im gesundheitswissenschaftlichen, zwei im sozialwissenschaftlichen Zug.

Überlingen/Salem – Wenn eine Feier familiär genannt werden darf, dann die eindrucksvoll-fröhliche Abifeier des Jahrgangs 2017 der Justus-von-Liebig-Schule Überlingen: 45 Abiturientinnen und Abiturienten in sehr gepflegtem Habitus zelebrierten den Abend mit ihren Lehrern und der Schulleitung sowie den Angehörigen im "Prinz Max" in Salem. Alle drei Klassen feierten zusammen den gemeinsamen Erfolg – eine im gesundheitswissenschaftlichen, zwei im sozialwissenschaftlichen Zug. Die Biotechnologie war in diesem Jahr nicht vertreten. Schulleiterin Liliane Frank und die Klassenlehrerinnen Angelika Foitzik (SSG), Annemarie Messmer (SGS 1)und für die kurz vor der Geburt ihres Kindes verhinderte Brigitte Habecker ihre für die Klasse mitverantwortliche Kollegin Brigitte Selmaier (SGS 2) überreichten an strahlende junge Menschen das "Nachweiszertifikat zum höchsten Abschluss in Deutschland", wie Schulleiterin Frank sagte, und das Jahrbuch. Besonders erfolgreiche Schüler erhielten zudem Auszeichnungen.

Ihr Prädikat an ihren letzten Abijahrgang – "Heute sind Sie etwas Besonderes" – strahlte auf Liliane Frank zurück, denn sie tritt mit Ende des Schuljahres 2016/17 ihren Ruhestand an. Über 40 Jahre praktische Erfahrung als Lehrerin, davon acht als Schulleiterin, steckten in ihren Worten drin und waren unschwer herauszuhören. Schon als sie betonte, dass "das Abitur nur ein Teilerfolg auf dem Lebensweg" sei, brach sie eine Lanze für das berufliche Gymnasium: "Wir schaffen für Absolventen mit dem mittleren Abschluss in drei Jahren ein gleichberechtigtes Abitur.

" Die Sisyphusarbeit setzte sie in Klammer, nannte das Leben aber eine "gewaltige (Herkules)-Arbeit, um immer wieder auf die nächste Stufe zu kommen." Die griechische Philosophie lieh ihr Argumente für ihre Rede an alle ihre Zuhörer im Saal: Das Staunen ("Erhalten Sie es sich!") führe zur Philosophie, denn "wir benötigen kreative Geister". In diese Kategorie gehörten auch die Lehrer. Ihnen allen dankte sie, voran den Klassenlehrerinnen sowie der für die gymnasiale Struktur an der Schule verantwortlichen Renate Schmollinger. "Nehmen Sie die Herausforderungen an, denn das wirkliche Leben ist eine Leistung, die einem nicht in den Schoß fällt." Viel Lob reichten den Schülern, oft in persönlich-direkter Zusage, auch ihre Klassenlehrerinnen herüber: von "positiv, liebevoll, tolerant, gechillt" bis zum "optimierten Minimalisten" (Angelika Foitzik), über das "in Ringen wachsende Leben" (Rainer Maria Rilke) mit "inspirierenden Beiträgen und Dauerschweigen" und der "absoluten Freiheit, die es, losgelöst von allen Pflichten, nicht gibt" (Annemarie Messmer) bis zum Bekenntnis, dass ihr "die Schüler ans Herz gewachsen" seien (Brigitte Selmaier).

Die Feiergesellschaft genoss ein festliches Menü, immer wieder heiter aufgelockert von den Schülern selbst in der Beziehung zu ihren Lehrern – von den Moderatorinnen Maya Hauser und Hanna Weber sowie den Informantinnen Katharina Lang und Lisas Frey und DJ Damino. Als Höhepunkt der Schülerbeiträge ragte zweifellos die Abiturrede von Scheffelpreisträgerin Verena Kästle heraus: Der Mensch wachse mit seinen Aufgaben. Er sei vergleichbar mit einem Baum – mit starken Wurzeln (Eltern), keiner sei wie der andere, mit den Lehrern als "Wasser und Dünger zum Wachsen". Beim Hinaufklettern auf den Baum ließen sich auch andere Weg suchen und finden.

