Überlingen 31 Waldrapp-Küken werden in Hödingen aufgezogen

Im Rahmen eines von der Europäischen Union geförderten Projekts kommen Mitte Mai 31 Waldrapp-Küken und ihre beiden Ziehmütter nach Überlingen. Die Tiere werden hier das Fliegen lernen und nach dem Sommer über die Alpen nach Italien fliegen, begleitet von Leichtfluggeräten. Ziel ist es, die in Europa ausgestorbenen Waldrappe wieder anzusiedeln. Überlingen ist der dritte Standort, der für dieses Projekt auserkoren wurde.

Überlingen – Im österreichischen Tierpark Rosegg und in der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle in Grünau sind Anfang April die Waldrapp-Küken geschlüpft, die bei Hödingen in einigen Wochen ihre ersten Flugübungen absolvieren sollen. Schon im Spätsommer sollen sie unter der Begleitung von Leichtfluggeräten erstmals zur Überwinterung über die Alpen nach Italien ziehen. Die aus den beiden Brutkolonien entnommenen 31 Jungtiere werden dort derzeit von ihren Ziehmüttern aufgepäppelt und auf die jungen Frauen geprägt.

Am gestrigen Montag traf der Wissenschaftler und Projektleiter Johannes Fritz mit seinem Team am Bodensee ein, um in der Nähe des Hödinger Sportheims bis zum Mittwoch das Trainingscamp für die Mitarbeiter und Tiere aufzubauen. Die Mitarbeiter werden nach dem aktuellen Zeitplan Mitte Mai am Bodensee eintreffen, um auf dem Gelände später die ersten Flugübungen mit den Waldrappen zu absolvieren, sie an die Fluggeräte zu gewöhnen und Schritt für Schritt für die weite Reise über die Alpen nach Italien fit zu machen. Von dort sollen sie, wenn alles programmgemäß läuft, als erwachsene Tiere im Frühjahr 2019 erstmals zurückkehren und an Molassefelsen bei Überlingen brüten.

So könnte es bis Mitte des 17. Jahrhunderts gewesen sein, als der Vogel wohl zu stark bejagt und damit ausgerottet worden war. Aufzeichnungen aus dieser Zeit über die ibisartigen Vögel bei Überlingen hatte Projektleiter Johannes Fritz bei seinen Recherchen entdeckt und deshalb die Region als weiteren, den dritten authentischen Standort für sein Projekt auserkoren. Obwohl in Italien einige Tiere abgeschossen wurden, ist das außergewöhnliche Vorhaben an den ersten beiden Standorten in Niederbayern und im Salzburgerland insgesamt erfolgreich verlaufen.

Die jungen Waldrappe sollen auch in Überlingen freundlich empfangen werden, insbesondere in Hödingen. Dort planen Ortsvorsteher Martin Kessler und Thomas Hepperle mit ihrem Verein zur Förderung der Kulturlandschaft ein richtiges Willkommensfest für die Tiere. "Wir wollen den Waldrappen allerdings etwas Ruhe und Zeit gönnen, um sich zu akklimatisieren", sagt Hepperle. Deshalb ist das Fest für die Öffentlichkeit erst Ende Juni geplant. "Das ist auch sinnvoller, weil man dann die Flugübungen auch mal richtig beobachten kann."

Unterdessen hat die Stadt die Infrastruktur für das Trainingscamp vorbereitet und die Leitungen verlegt, um das Team mit Strom und Wasser zu versorgen. Das möglichst weite, flache Gelände, das von keinen Strommasten oder großen Bäumen beeinträchtigt sein sollte, hatte Johannes Fritz schon im vergangenen Jahr ausgeguckt. Damals zeigte Fritz beim Hödinger Verein eine Präsentation über Idee und Durchführung des Projekts, das von der EU im Rahmen des Life-Programms zur Förderung der Biodiversität bis 2019 unterstützt wird.

Die für Überlingen bestimmten Waldrapp-Küken waren im Alter von zwei bis acht Tagen aus den Nestern im Tierpark entnommen worden. Nach einem Veterinärcheck kamen sie in die Obhut der beiden erfahrenen Ziehmütter Corinna Esterer und Anne-Gabriela Schmalstieg. Sie werden die 32 Jungtiere Mitte Mai auch an den Bodensee begleiten, mit ihnen den Sommer verbringen und dann Seite an Seite mit den Waldrappen über die Alpen fliegen.

Der genaue Standort für die geplante Brutkolonie an den Molassefelsen ist noch nicht endgültig festgelegt. Sollte das Projekt den erhofften Erfolg haben, könnte es zu einer besonderen Attraktion schon während der Landesgartenschau 2020 werden. Zu den aktuellen Überlegungen gehört es, in einem Bereich westlich der Goldbacher Kapelle eine Voliere einzurichten.

Interessierte können Flugbewegungen mitverfolgen