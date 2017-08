Überlingen 30 Kinder bei KidsDay kaum zu bremsen

Der KidsDay ist fester Bestandteil bei den Überlingen Open. 30 Kinder waren dieses Mal dabei – und hatten eine Menge Spaß. Die Tennisprofis Peter Torebko und Louis Wessels kamen extra für die Kinder früher auf den Platz, um mit ihnen ein paar Bälle übers Netz zu schlagen.

Überlingen – Philipp nimmt den Ball auf den Schläger, balanciert ihn und rennt, was das Zeug hält, durch einen Slalomparcours. Zur gleichen Zeit versucht Lucie am anderen Ende des Tennisplatzes einen Ball zielgenau in einen von insgesamt drei Ringen zu spielen. Wieder an einer anderen Ecke ist Emina zugange und schmeißt einen Tennisball auf Dosen und versucht so viele wie möglich abzuschießen.

Der Platz zwei der Überlingen Open auf der Tennis-Anlage des TC Überlingen glich am Freitagvormittag mal wieder einem kleinen Ameisenhaufen. Etwa 30 Kinder waren gekommen, um beim KidsDay mitzumachen. Das waren etwas weniger als in den vergangenen Jahren, aber dies hatte sich bereits angekündigt, weil im vergangenen Jahr viele ganz große Kinder dabei waren, die zum letzten Mal mitmachen durften. Mit dabei waren auch vier Flüchtlingskinder sowie Adriano Tango, der blind ist.

Chris Herr zeichnete sich für den Parcours für die Tennis-Olympiade verantwortlich. Das ist traditionell der erste Teil des KidsDays. Er moderierte das Ganze auch, sodass die Eltern auch immer Bescheid wussten, wie gut ihre Kinder abgeschnitten hatten. Mit Feuereifer wurde um die Wette gelaufen, wurden Büchsen abgeschossen, wurde ein Balanceakt vorgeführt und wurden mit dem Tennisball Ziele getroffen. Mit dabei war immer der Tennisschläger, Tennisbälle und vor allem ein Zettel. Darauf wurden die jeweiligen Leistungen vermerkt, sodass es am Ende auch eine große Siegerehrung mit Preisen und Urkunden gab.

Bis es soweit war, stand aber noch der Höhepunkt auf dem Programm: Die Tennisprofis Peter Torebko und Louis Wessels kamen extra für die Kinder früher auf den Platz, um mit ihnen ein paar Bälle übers Netz zu schlagen. Beide hatten sichtlich Spaß, mit dem Tennisnachwuchs zu spielen und feuerten sie immer wieder lautstark an. Immer wieder wurde gerannt, gesprungen und um fast jeden Ball gekämpft. Für den einen oder anderen war das Ziel, einmal einen Ball so zu spielen, dass der Profi sich strecken musste oder ihn gar nicht mehr erreicht. Dabei kamen Wessels und Torebko zeitweise richtig ins Schwitzen.

„Ich kann mich noch gut erinnern, als ich so klein war wie die Kinder“, sagte der 21-jährige Louis Wessels, der im vergangenen Jahr noch auf der Junior-Tour beispielsweise bei den US-Open aufgeschlagen hatte und in Deutschland zu den hoffnungsvollsten Talenten zählt. „Das war für mich auch immer das Größte, mit einem Tennisprofi ein paar Bälle zu spielen.“ Auch Peter Torebko war begeistert: „Es ist einfach wichtig, über den Spaß zum Sport zu kommen. Ich mache solche Aktionen sehr gerne mit, sie sind für mich selbstverständlich, denn in der Jugend liegt die Zukunft unseres Sports.“

So war es auch kein Wunder, dass die Kinder kaum zu bremsen waren und der Zeitplan schuld war, dass das Spiel mit den Tennisprofis zu Ende ging, denn durch den Regen am Donnerstagabend mussten noch Spiele nachgeholt werden. Trotzdem war es Organisator Markus Dufner wichtig, den Volksbank KidsDay nicht aus dem Rahmenprogramm zu streichen: „Er gehört mittlerweile zum festen Bestandteil der Überlingen Open.“ Außerdem sei es wichtig, auch für die ganz kleinen Tennisfans einen fixen Programmpunkt zu haben, sodass die Überlingen Open tatsächlich ein Turnier für die ganze Familie ist.

Um den Spaß am Sport ging es auch Jürgen Ritter von der Volksbank Überlingen, die den KidsDay sponsert. „Solche Aktionen können durchaus dazu führen, dass die Kinder zum Tennis finden und dabei bleiben“, sagte er. „Ich bin sicher, davon erzählen die kleinen Tenniscracks noch in Jahren ihren Freunden, dass sie in Überlingen mal mit Weltranglistenspielern gespielt haben.“

Überlingen Open

Das Weltranglisten-Tennisturnier findet in diesem Jahr zum zehnten Mal statt. Es geht um insgesamt 15 000 US-Dollar Preisgeld und 80 Weltranglistenpunkte. Heute stehen die Halbfinalspiele auf dem Programm. Sie finden ab 13 Uhr statt. Um 10 Uhr gibt es im Rahmenprogramm noch ein Sponsorenturnier. Am morgigen Sonntag ist dann der große Finaltag, der bereits um 11 Uhr mit einem Brunch mit Livemusik eröffnet wird. Das Endspiel im Doppel ist auf 13 Uhr, das Endspiel im Einzel auf 15 Uhr terminiert. Außerdem gibt es noch eine große Tombola mit attraktiven Preisen zu gunsten der Nachwuchsarbeit des TC Überlingen.

