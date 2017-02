Überlingen 25-Jähriger wird am Landungsplatz brutal niedergeschlagen  Polizei sucht Zeugen

Ein 25-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag am Taxistand beim Landungsplatz von zwei Männern niedergeschlagen, getreten und verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach den Tätern, die geflüchtet sind, und Zeugen – vor allem nach den beiden Frauen und dem Mann, die dem Opfer geholfen haben.

Der 25-Jährige wartete am Sonntagmorgen, zwischen 3 und 3.45 Uhr, am Taxistand am Landungsplatz auf ein Taxi, als die zwei heranlaufende Männer unvermittelt auf ihn einschlugen und -traten, nachdem er zu Boden gestürzt war. Der Mann erlitt dabei Hämatomen, Kopfschmerzen und Prellungen an Rippen und Rücken. Die beiden Täter flüchteten in Richtung Jakob-Kessenring-Straße, schreibt die Polizei.

Die ebenfalls wartenden zwei Frauen und ein Mann (alle rund 40 Jahre alt) kümmerten sich um den Verletzten und nahmen ihn mit einem Taxi mit zu seiner Wohnung. Diese Personen und eventuell weitere Zeugen oder Hinweisgeber auf die Täter werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen zu melden: Telefon 07551/8040.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Einer der Schläger ist etwa 1,75 Meter groß, hat eine normale Statur und eine etwas längere Nase und trug eine dunkle Jacke. Der zweite Täter ist etwas kleiner als der Erste, kann vom Opfer jedoch nicht näher beschrieben werden.