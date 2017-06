Überlingen 200 Teilnehmer bei Fasten-Kongress im Salem-Kolleg

Die Ärztegesellschaft für Heilfasten und Ernährung (ÄGHE), die Maria-Buchinger-Foundation und die Klinik Buchinger-Wilhelmi haben am Wochenende zum Fasten-Kongess ins Salem-Kolleg eingeladen. Es kamen über 200 Teilnehmer.

Überlingen – In den 1990er Jahren suchte man die magische Pille zum Abnehmen. Heute suche man nach der magischen Pille zur Lebensverlängerung. "Man kann aber noch nicht mit einer Tablette zum Frühstück den Alterungsprozess aufhalten- aber mit dem Fasten kann man das." Mit dieser bewusst provokanten Aussage war Francoise Wilhelmi de Toledo beim Fasten-Kongress in Überlingen bereits mitten in ihrem Vortag: "Heilfasten original belassen, ergänzen und imitieren." Die Ärztegesellschaft für Heilfasten und Ernährung (ÄGHE), die Maria-Buchinger-Foundation und die Klinik Buchinger-Wilhelmi begrüßten dazu am vergangenen Wochenende im Salem-Kolleg über 200 Teilnehmer.

"Wir leben in einer Welt, in der die überernährten Menschen jetzt die unterernährten Menschen in der Zahl überholt haben. Das ist verblüffend. So gilt es, beiden Pathologien Aufmerksamkeit zu schenken", erklärte die erfahrenen Fastenärztin Francoise Wilhelmi de Toledo am Rande des Kongresses. Ab einem Alter von etwa 60 Jahren nähmen Krankheitsbilder wie Diabetes Typ 2, Bluthochdruck, Schlaganfall, Herz- und Gelenkerkrankungen sowie Demenz, Parkinson und Krebs zu. Mit regelmäßigem Fasten gelinge es, diese Erkrankungen beispielsweise um 20 Jahre nach hinten zu verschieben. Durch die Erneuerung und Regeneration der Zellen nach dem Fasten könnten die Menschen somit eine viel bessere Lebensqualität erreichen, da sie ihre Gesundheit bis ins hohe Alter erhielten: So lauteten im Kern die Schlussfolgerungen der Referenten an das meist fachlich geschulte Publikum.

"Unsere Schule hier ist nicht für eine Elite, sondern für 600 Schüler, denen wir abseits des kleinen Geräts, das heute jeder in der Hand hält, noch ein Abenteuer bieten wollen. Fasten ist ebenfalls nicht elitär, sondern etwas für uns alle": Mit diesen Worten begrüßte Schulleiter Bernd Westermeyer die Gäste im Salem-Kolleg und nahm unter Beifall gleich zwei verbreiteten Vorurteilen den Wind aus den Segeln.

Wie integriert man also die Ergebnisse aus der Fastenforschung in den Alltag der Menschen? Ein Thema, für das die Maria-Buchinger-Foundation ihren Preis vergibt. Der amerikanische Wissenschaftler Valter Longo ist sich sicher: "Wir werden die eindeutigen Ergebnisse aus unseren Forschungen in ungefähr einem Jahr veröffentlichen, dann steht dem Fasten oder Ernährungsstrategien zum Beispiel als einer Form der Therapie nichts mehr im Wege." Longo ist unter anderem Professor für Biogerontologie und Zellbiologie an der Universität Süd-Kalifornien in Los Angeles und gilt in Fachkreisen als einer der renommiertesten Fastenforscher der Welt. Sein Buch: "La Dieta De La Longevitá" (Die Diät für ein langes Leben) ist in Italien auf Platz eins der Bestsellerliste und erscheint demnächst auch in Deutschland. Als Begleitmaßnahme bei einer Chemotherapie habe Fasten, so Valter Longo, eindeutig positive Ergebnisse gezeigt. Diese Ergebnisse sind das Resultat jahrzehntelanger Forschung. Medizinisch begleitetes Fasten bedeutete praktisch die Mobilisierung der Fettreserven, durch ein individuell angepasstes Bewegungsprogramm könne man das Muskeleiweiß schonen. Die Foge davon ist eine Geweberegenaration. Diese wissenschaftlichen Ergebnisse zusammenzutragen und zu vertiefen war das Ziel des Kongresses.

Gerade aus der Tierwelt stammen viele dieser Erkenntnisse: von den Polarbären in Schweden, den Pinguinen oder den Eichhörnchen und deren spontanem "Fasten-Verhalten" könne der Mensch viel lernen. Diese Aussage machte Yvon Le Maho, der diesjährige Preisträger der Maria-Buchinger-Stiftung. Le Maho forscht seit über 40 Jahren mit Pinguinen und stellte seine erstaunlichen Ergebnisse bereits vielfach im Nature-Magazin dar.

Die spirituelle Dimension des Fastens, die sich in fast allen Weltreligionen wiederfinde, nahm in den Vorträgen beim Fasten-Kongress neben medizinischen und ethischen Aspekten ebenfalls einen großen Raum ein. "Die Grundlagenforschung unterstreicht ganz klar, was wir seit 2000 Jahren wissen und instinktiv tun", formulierte es Andreas Michalsen, Arzt und Naturheilkundler an der Charité Berlin und Bestsellerautor. "Unsere Gene können mit dem Fasten gut umgehen, nicht aber mit der Überernährung."

"Nicht nur Pinguine können fasten"

Der diesjährige Preisträger der Maria-Buchinger-Foundation, Yvon Le Maho aus Frankreich, Emeritierter Direktor des multidisziplinären Instituts (CNRS) an der Universität Straßburg und Mitglied der Akademie der Wissenschaften, über Langstrecken-Forschung, persönliche Fasten-Erfahrung und über Pinguine.

Was hat der Mageninhalt von Kaiserpinguinen mit meinem Leben zu tun?

Die Pinguinweibchen haben Fisch im Magen, den sie drei Wochen lang transportieren, um ihn dann als unverdorbene Nahrung an die brütenden Männchen abzugeben. Dieser Fisch verdirbt erstaunlicherweise nicht im Magen. Warum? Das haben wir uns gefragt. Die wissenschaftliche Erklärung dafür ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und führt jetzt zu weit, aber ich kann dazu Folgendes sagen: Unsere Erkenntnisse lassen sich übertragen zur Bekämpfung der Staphylokokkus Aurus, einem Bakterium, das bei einer Infizierung damit im ungünstigsten Fall für den Menschen tödlich verläuft.

Warum dauert es immer so lange, bis wir Forschungsergebnisse von ihren Studien vorliegen haben?

Die Kriterien sind äußerst hart für wissenschaftliche Fragen. Wir brauchten beispielsweise schon zwei Jahre, um Forschungsgelder aufzutreiben. Dann haben wir die Pinguine drei Jahre lang studiert und konnten sie in ihrem natürlichen Umfeld auch nicht stören, denn das verändert ihr Verhalten. Bis wir ein kleines Molekül, was für die unverdaute und unverdorbene Nahrung in ihren Mägen verantwortlich ist, gefunden haben, vergingen also viele Jahre.

Haben sie eine persönliche Fastenerfahrung gemacht und wenn ja, was hat sie dabei am meisten überrascht?

Ja, ich habe in der Klinik Buchinger-Wilhelmi mit meiner Frau und meiner Tochter gefastet. Francoise sagte damals zu mir: Nicht nur Pinguine können fasten. Am meisten überrascht hat mich dabei, dass ich nach fünf Tagen in die Lehrküche gehen konnte und mir Essen angesehen habe, ohne Probleme damit zu haben. Die zweite Überraschung erlebte ich, als ich während des Fastens weder schwach noch kraftlos war, sondern Power hatte.