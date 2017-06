Bodenseekreis 200 Menschen genießen Sommertag im Landgarten

Die Aktion Tag der offenen Gartentür ist in Überlingen ein großer Erfolg. Permakultur lockt Hobbygärtner zur Schreibersbildkapelle in den Landgarten von Sonja Frick.

Die Erdbeeren in dem landwirtschaftlichen Betrieb, in dem sie aufwuchs, hätten sie als Teenager nicht interessiert. Stattdessen lockte die große weite Welt und die führte Sonja Frick als junge Frau nach London. Dort lebte sie über 30 Jahre und studierte unter anderem Design, erzählte die jetzt so begeisterte Gärtnerin den über 200 Gästen, die am Sonntag anlässlich des Tags der offenen Gartentür in ihren Überlinger Landgarten an der Schreibersbildkapelle geströmt waren.

An der Aktion des Landesverbands für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg beteiligte sich auch der seit 2014 bestehende Landgarten, der jetzt einen Aufnahmeantrag zur Landesgartenschau Überlingen gestellt hat.

Dem Publikum erklärte Sonja Frick die Anbaumethoden ihres durch die Permakultur inspirierten Gartens, in dem sich sowohl Nutzpflanzen, wie Gemüse und Kräuter, als auch zahlreiche Blumen- und Staudenbeete befinden. Der Garten kommt ganz ohne Wasser aus, die Beete entstehen ohne das übliche Umgraben.

"Die Wiese wird gemäht, dann kommt Heu darüber und über den Winter machen mir die Bodenlebewesen das Beet", sagte die Designerin den Gartenbesuchern. Bei den Führungen erklärte sie das Design der Natur, das sich im Menschen widerspiegeln würde: "Nehmen Sie doch einen Kohl, er braucht vom Samen bis zur Ernte exakt neun Monate. Schauen Sie die Tomaten, sie haben genauso viele Kammern wie ein menschliches Herz. Sellerie hat 23 Prozent Natrium, wie unsere Knochen." Schnell kam sie auf den Kern ihrer Botschaft: "Ich möchte die Menschen wieder etwas auswildern", back to Nature, fügte sie in ihrem unverwechselbaren "Denglish" lachend hinzu.

Frick legte großes Gewicht auf ihre Erkentniss, dass ein Mensch im Einklang mit der Natur lebt. Mit den drei "H", also Head, Heart, Hands (Kopf, Herz, Hände), komme man in die eigene Balance und fühle sich glücklich und wohl, so Frick. Für sie stelle die Gartenarbeit den Gegenpol zu ihrer Tätigkeit am Computer dar.

Ausgezeichnet und sehr wohl fühle er sich in diesem prachtvollen Garten, einem Kleinod in Überlingen, an diesem herrlichen Sonntagnachmittag, so Christfried Preußler. Der Mediziner und Heilpraktiker lernte in den 1970er Jahren den Gründer der Permakultur, Bill Mollison, persönlich kennen und veröffentlichte in den 1990ern einige Artikel zu diesem Thema.

Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Gerhard Wollenschneider vom Goodway Coffee Shop auf der Überlinger Hofstatt war mit einem Kaffee-Mobil der Marke Citroen aus dem Jahr 1976 vor Ort und begeisterte mit seinen Kaffee-Spezialitäten.

"Dazu jetzt ein Stück Kuchen, ach wie gut es uns an so einem Sonntag doch geht. Dieser Garten ist ein ganz spezieller Ort, fast magisch und ich fühle mich hier sehr wohl, es ist fantastisch, was Sonja Frick hier geschaffen hat", so Claudia Böhm, eine Besucherin.

Permakultur

Mitte der 1970er Jahre begründeten die Australier, Bill Mollison und David Holmgren den Begriff Permakultur. Er entstand aus den englischen Begriffen permanent und agricultur. Gemeint sind langfristige und ertragreiche Systeme als Gegenentwurf der vorherrschenden industriellen Agrarkultur. Der damals bereits in Europa existierende Biolandbau wurde integriert. Grundprinzip der Permakultur sind die naturnahen Kreisläufe, in die man nicht stark eingreifen möchte. Sonja Frick steht für Auskünfte und Gartenführungen nach Vereinbarung zur Verfügung. Informationen im Internet: www-derlandgarten.org