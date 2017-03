Überlingen 20-Jähriger verurteilt: Der Joint nach der Schule

Ein 20-Jähriger aus dem Bodenseekreis steht wegen Betäubungsmitteln vor Gericht. Derweil steigen in ganz Baden-Württemberg die Fallzahlen. Die Überlinger Schulen gehen verstärkt gegen Drogenmissbrauch vor.

Erst zwanzig Jahre alt und eine Biografie, die alles andere als einfach ist. Wegen 2,3 Gramm Marihuana und einem angerauchten Joint, sitzt ein junger Mann aus dem westlichen Bodenseekreis vor dem Amtsgericht Überlingen. Der Jugendliche bestreitet die Anklage nicht. Der Stuhl neben ihm ist leer. „Ich brauche keinen Anwalt, der mich aus der Sache herausredet.“ 25 Arbeitsstunden, fünf Urinkontrollen und sechs Beratungsgespräche: Der 20- Jährige wird im Rahmen des Jugendstrafrechtes verurteilt. „Ich wünsche und hoffe, dass sie es hinkriegen“, sagt der Amtsrichter eindringlich. Sollte ein erneuter Drogenmissbrauch stattfinden, dann drohe der Jugendarrest.

Einige Schulwechsel, mehrere Therapien und „gerichtliche Probleme wegen Suchtproblemen“: Der Jugendliche kämpft mit der Sucht seit er 14 Jahre alt ist. Die Drogen als Mittel die Überforderungen und Probleme zu verdrängen, mit denen er nicht fertig wird. „Ich weiß von mir selber, dass ich ein suchtkranker Mensch bin“, sagt der 20-Jährige. Wege mit der Sucht zu brechen, sei er einige gegangen, ohne Erfolg. „Ich bin wie eine wandernde Pflanze“, meint der Jugendliche. „Ich habe viel angefangen und wenig beendet.“ Im Moment scheint sich die Situation des 20-Jährigen gefestigt zu haben: Zwei Arbeitsstellen und ein Wohnsitz habe er sich selbstständig organisiert. Dennoch reagiert er ausweichend, als sich der Richter nach seinem momentanen Betäubungsmittelkonsum erkundigen will.

Die Zunahme an Drogendelikten in Baden-Württemberg ist derzeit ein Thema, das aufhorchen lässt. Nach Angaben des Innenministeriums hat sich die Zahl der Fälle seit 2011 fast verdreifacht. Der 20-jährige ist daher nur einer von vielen Jugendlichen, die sich durch Besitz und Konsum illegaler Betäubungsmittel straffällig machen. Insbesondere Schulen gelten als Ort, an dem Jugendliche dem Drogenkonsum verfallen.

An Schulen in Überlingen haben sich die präventiven Maßnahmen verstärkt. Günter Reichle, Leiter der Realschule in Überlingen, hat das Gefühl, dass der Konsum illegaler Drogen zunehme. Jedoch weniger an den Schulen direkt, sondern vor allem in deren räumlichen Umfeld. Diese Beobachtung teilt man auch am Gymnasium in Überlingen.

Jügen Schuler, psychologischer Psychotherapeut und Leiter der PSB Diakonie in Friedrichshafen, betont, dass Suchtmittelkonsum und Drogen an Schulen schon immer ein Thema gewesen sei. „Ein gewisser steigender Trend ist sicher feststellbar“, jedoch würde auch die erhöhte Aufmerksamkeit und Kontrolle die Fallzahlen in den Statistiken steigen lassen. „Die Lebenswelt Schule ist inzwischen zum Mittelpunkt des kindlichen und jugendlichen Alltags geworden“, erklärt der psychologische Psychotherapeut den vermehrten Konsum im Umfeld von Schulen. „Somit spielt sich natürlich vieles an Gemeinsamkeit in den Cliquen im Umfeld der Schule ab und damit auch der Konsum.“

Das Gymnasium und Realschule gehen vorbeugend gegen Drogenmissbrauch vor. Eine Präventionslehrerin organisiere regelmäßig Sucht und Drogenpräventionstage an der Realschule. „An diesen Tagen wirken auch Fachleute der Polizei, den Suchtberatungsstellen und auch ehemalige Drogenabhängige mit“, erklärt Realschulleiter Günter Reichle. Bei Missbrauchsverdacht werden umgehend die schulinternen Beratungslehrer informiert. Im weiteren Verlauf wird direkt an Suchtberatungsstellen vermittelt. „In Fällen mit eindeutigem Drogenhandel arbeiten wir mit der Polizei zusammen“, sagt Reichle. Insgesamt habe es im letzten halben Jahr zwei Fälle an der Schule gegeben, die Ordnungsmaßnahmen nach dem Schulgesetz zur Folge hatten.

Drogen an Schulen

Auf Schulhöfen in Baden-Württemberg hat sich die Zahl der Drogendelikte in den vergangenen Jahren fast verdreifacht. Nach Angaben des Innenministeriums waren es 2011 noch 348 Fälle, 2015 schon 939. Vor allem Cannabis ist ein Problem. Die Zahlen beziehen sich auf die Schule als Tatort, die Konsumenten sind nicht immer Schüler.