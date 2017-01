12 000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall am Donnerstag gegen 23 Uhr bei der Reutemühle. Ein 20-jähriger prallte gegen einen Baum, blieb aber unverletzt.

Als ein mit seinem Skoda auf der Kreisstraße 7771 von Bambergen in Richtung der Einmündung zur Landesstraße 200 fahrender 20-Jähriger erkannte, dass kurz vor ihm eine 54-Jährige mit ihrem Ford vom Reuteweg nach links auf die Kreisstraße einbog, konnte er durch Bremsen und Ausweichen nach rechts verhindern, dass er frontal gegen die Fahrertüre des Ford prallte. Er stieß jedoch gegen das Heck des Ford, worauf der Skoda wie eine Billardkugel nach rechts abgewiesen wurde und eine Böschung hinabfuhr. Hier prallte er so stark gegen zwei Bäume, dass ein Baum entwurzelt wurde. Die Fahrer kamen mit dem Schrecken davon, heißt es im Pressebericht der Polizei. Am älteren Skoda entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 6000 Euro, am Ford etwa 3000 Euro Schaden. Auf 3000 Euro beziffert die Polizei den Flurschaden.