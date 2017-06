Überlingen 18 Bewerber messen sich beim Bodensee-Musikwettbewerb

In der ersten Runde haben sich 18 Trompeter beim Bodensee-Musikwettbewerb gemessen. Das Abschlusskonzert ist am Sonntagabend, 18. Juni, um 20 Uhr.

Überlingen (fw) Der Internationale Bodensee-Musikwettbewerb in Überlingen ging am vergangenen Donnerstag in die fünfte Runde, in diesem Jahr mit dem Instrument Trompete. 19 Bewerber aus zehn Nationen und von neun deutschsprachigen Musikhochschulen hatten sich zu diesem von der Stadt Überlingen und dem Rotary-Club (Kulturstiftung) alle zwei Jahre ausgelobten Wettbewerb angemeldet. 18 haben in der ersten Runde im Museumssaal teilgenommen. Ihre Studienplätze sind Detmold, Dresden, Frankfurt, Karlsruhe, München, Stuttgart, Trossingen und Zürich.

Ziel des Wettbewerbs ist die Förderung junger musikalischer Karrieren – bisher mit den Streichinstrumenten Violoncello (2009), Viola (2011), Violine (2013) und Kontrabass (2015). Eine Fachjury mit Wolfgang Bauer (Hochschule für Musik und darstellende Künste Stuttgart), Fritz Damrow (Zürcher Hochschule der Künste), Wolfgang Guggenberger (Hochschule für Musik Trossingen) und mit Georg Mais, dem Vorsitzenden der Südwestdeutschen Mozart-Gesellschaft Überlingen und Künstlerischen Leiter des Wettbewerbs, hat in der Abfolge der vorgeschriebenen Kompositionen von Joseph Haydn oder Johann Nepomuk Hummel sowie dem Alternative-Trio Jean Françaix, Paul Hindemith oder Wilhelm Grunelius beurteilt, welche der 18 Bewerber auch in der zweiten Runde mit sieben Bewerbern starten. Für die Bewerber geht es um den ersten Preis des Rotary-Clubs Überlingen mit 3000 Euro, den zweiten oder dritten Preis der Südwestdeutschen Mozart-Gesellschaft mit 1500 Euro und 1000 Euro oder den Jürgen-Wilde-Förderpreis mit 750 Euro. Dies waren Sebastian Berner, Martin Dajka, Benedikt Neumann, Maximilian Sutter, Samuel Walter, der Franzose Antony Quennouelle und der Portugiese José Petro Pereira.

Eine Besonderheit bietet der Publikumspreis beim Abschlusskonzert im Kursaal, gestiftet von der Klinik Buchinger/Wilhelmi in Überlingen. Dieses Konzert findet als Preisträgerkonzert morgen, Sonntag, 18. Juni, um 20 Uhr mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim unter der Leitung von Georg Mais und den Preisträgern als Solisten statt. Für die Preisträger besteht dort die weitere Möglichkeit für den Publikumspreis. Das Publikum stellt somit die letzte Jury dieses in der Musik-Fachwelt anerkannten Biennale-Wettbewerbs am Bodensee.

Karten für das Preisträgerkonzert am morgigen Sonntag sind noch an der Abendkasse erhältlich.