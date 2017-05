Überlingen 100 Kamele für ewigen Ruhm: Orientalist Peter Heine gewährt bunte Einblicke in Islam

100 Kamele für ewigen Ruhm: Orientalist Peter Heine gewährt bunte Einblicke in Islam

Orientalist Peter Heine hat im "Johanniterkreuz" in Überlingen Kulinarisches und Kulturelles aus Arabien präsentiert.

Sinnlich und akademisch zugleich ist das Buch "Köstlicher Orient" von Peter Heine, der im Hotel-Restaurant Johanniterkreuz teilweise unbekannte Facetten des Islams und seiner kulinarischen Besonderheiten offenbarte. Überraschende Details aus den Koran-Suren, Poesie mittelalterlicher Dichter und Einblicke in den islamischen Alltag bei Speis und Tank bescherten den Zuhörern ein Mosaik an lebendigen Eindrücken. Wie könnte das anders sein bei einem Islamwissenschaftler, der sich zugleich mit Ethnologie und Philosophie befasst hat. Auf die besondere Aufmachung des Koch- und Lesebuches aus dem Wagenbach-Verlag hatte schon Moderatorin Danielle Dahan-Feucht bei der Vorstellung des emeritierten Berliner Hochschullehrers hingewiesen, der schon 1966 ein Studienjahr in Bagdad verbrachte und später seine Habilitationsschrift über Weinproduktion und Weinkonsum im mittelalterlichen Islam verfasste. Ein Glück, dass es im Arabischen zahlreiche Begriffe für alkoholisch vergorene Fruchtsäfte gibt. Das erleichtert es einem Muslim, nicht allem und jedem eine Absage erteilen zu müssen, das eine leicht berauschende Wirkung hat.

"Kochbücher sind mehr als eine Sammlung von Rezepten", erklärte Peter Heine. "Sie sind eine hervorragende Quelle für Hinweise auf kulturelle Entwicklungen." Insofern erstaunt es kaum, dass der Berliner gleich acht Meter dieser Bände mit orientalischer Blickrichtung in seinen Regalen hat. Gastgeber Andreas Liebich reichten einige Rezepte aus Heines aktuellem Buch, um aus Auberginen "Ali Naziks Kebab à la Andi", ein "Lamm mit Aprikose und Couscous" oder "Maishühnchen mit karamellisierten Kartoffeln" zu zaubern. Mit Leichtigkeit verzichten konnte Liebich so auf die Allerweltswaffen Hummus und Falafel, bei denen Kichererbsen eine substanzielle Rolle spielen. Ansonsten hat der Brei mit Olivenöl, Sesampaste und Knoblauch mit der Liaison aus knuspriger Hülle und luftigem Inhalt wenig Ähnlichkeiten. Außer dass sie beide von vielen orientalischen Ländern und Ethnien als geradezu Identität stiftende Speise für sich reklamiert oder als Instrument des Imperialismus missbraucht werden. Thema war auch die legendäre Gastlichkeit des Orients. Als Vorbild gilt Überlieferungen zufolge der junge Hatim al Tai aus dem 6. Jahrhundert. Für eine vorbeiziehende Beduinenschar soll er alle hundert Kamele seines Vaters geschlachtet haben. Dessen Vorwürfen konterte er mühelos: "Aber Vater, meine Tat verschafft uns lang andauernden Ruhm bei allen Stämmen Arabiens."