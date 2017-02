Überlingen 10 Jahre Elterngeld: Wenn die Familie an erster Stelle steht

Seit 2007 erhalten Eltern finanzielle Unterstützung, um sich mehr um ihre Familie zu kümmern. Drei Überlinger Unternehmen ziehen Bilanz – und ein Vater erzählt.

Den Familienzuwachs in der ersten Zeit sorglos begleiten können: Für Eltern ist das seit 2007 möglich. Vor zehn Jahren wurde das Elterngeld eingeführt, das jungen Eltern in den ersten 14 Lebensmonaten des Neugeborenen finanzielle Unterstützung zusichert. "Das Elterngeld hat die Vorstellung einer gleichen Aufgabenteilung von Frauen und Männern in Familie und Beruf befördert", zieht das Bundesfamilienministerium Bilanz. Insbesondere Väter werden ermutigt, die Arbeitszeit zu reduzieren und sich stärker an der Kinderbetreuung zu beteiligen. Im Gegenzug sollen Müttern die Chance erhalten, schneller wieder in die Erwerbstätigkeit einzusteigen.

Die Möglichkeit wird auch in Überlingen gerne wahrgenommen: Im vergangenen Jahr beantragten 223 Beschäftigte in Überlingen das Elterngeld. Die Väterquote lag derweil bei 34 Prozent – und hat sich damit seit 2007 mehr als verdoppelt, so die Auskunft der Landeskreditbank für Baden-Württemberg.

Das Helios-Spital in Überlingen macht dennoch die Erfahrung, dass männliche Beschäftigte die Elternzeit, im Vergleich zu Frauen, wesentlich seltener nutzen. In den Jahren 2012 bis 2015 hätten 83 Beschäftigte die Elternzeit beantragt, darunter nur acht Männer. Das Spital sieht sich in der Verantwortung, Eltern die Schonzeit zu ermöglichen: "Als Arbeitgeber unterstützen wir Eltern, die Elternzeit nehmen möchten. Die Stellen ließen sich bisher problemlos nachbesetzen, für die Zeit während die Eltern bei ihren Kindern geblieben sind.“ Auch der Wiedereinstieg in den Beruf wäre kein Problem, erklärt Claudia Prahtel, Pressesprecherin am Helios-Spital.

In der Firma Puren beantragen die Väter in der Regel für ein bis zwei Monate Elternzeit. Die Ausnahme machte ein Vater, der sich ein Jahr Zeit für die Familie genommen hatte, sagt Lucia Sorg, zuständig für die Personalsachbearbeitung. Bei Frauen würde der Zeitraum von ein bis zu drei Jahren variieren. "Der Wiedereinstieg bei den Frauen ist manchmal nicht ganz unproblematisch, da die Frauen vor der Elternzeit Vollzeit gearbeitet haben und diese Stellen auch weiterhin Vollzeit-Arbeitsplätze sind." Der Wiedereinstieg erfolge daher immer in Teilzeit. "Bei den Männern wird es in unserem Unternehmen eher als negativ empfunden. Bei den kürzeren Fehlzeiten ist es schwierig, diese Zeiten mit Leiharbeitern oder Kollegen zu überbrücken", so Sorg.

Der Naturkosthändler Bodan macht ebenfalls die Erfahrung, dass Väter in der Regel für zwei Monate aus der Berufstätigkeit aussteigen. Für das Unternehmen kein Problem: "Der Wiedereinstieg verläuft immer völlig unproblematisch", erklärt Personalchefin Monika Schikorr. Genaue Angaben über die Anzahl der Beschäftigten, die Elternzeit beantragen, liegen nicht vor.

Das bekommen Eltern

Seit 2007 zahlt der Bund für maximal 14 Monate Elterngeld. Der Betrag orientiert sich am bisherigen Einkommen und beträgt in der Regel 67 Prozent des Nettogehalts, höchstens 1800 Euro. Für Geringverdiener mit einem Einkommen unter 1000 Euro steigt die Ersatzrate auf bis zu 100 Prozent. Elterngeld Plus: Seit 2015 können Eltern, die während des Elterngeldbezugs in Teilzeit arbeiten, Elterngeld Plus beantragen. Sie erhalten über 28 Monate den halben Betrag. (mtn)

In die Welt der Kinder eintauchen