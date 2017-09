Tettnang Winfried Kretschmann steht bei Vaude Rede und Antwort

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich beim Unternehmen Vaude den Fragen der Mitarbeiter gestellt. Sieben ihrer Kollegen stehen kurz vor der Abschiebung – entsprechend war das eines der zentralen Themen. Den Klimawandel, "vor dem wir uns wirklich fürchten dürfen", bezeichnete der Landeschef als größte Herausforderung des Jahrhunderts.

Tettnang – Bei einem Kurzbesuch von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bekamen Mitarbeiter der Outdoor-Firma Vaude am späten Freitagnachmittag in Obereisenbach Gelegenheit, Fragen an den Landeschef in Baden-Württemberg zu stellen. Eine der drängendsten betrifft das Schicksal von einigen Mitarbeitern: Sieben Geflüchtete, die in dem Unternehmen arbeiten, stehen unmittelbar vor der Abschiebung in ihre Heimatländer nach Afghanistan oder Afrika, obwohl sie integriert sind und ihren Lebensunterhalt für sich und teilweise ihre Familien selbst verdienen. "Sie sind auf dem besten Weg, Fachleute zu werden", erklärte ein Kollege aus der Fertigung, "und dann wird die Tür wieder zugemacht." Ob sie etwas tun könnten, fragte er.

Große Hoffnungen machte der Regierungschef nicht, außer, dass jeder Einzelfall geprüft werde. Firmenchefin Antje von Dewitz, mit der er im Anschluss noch den Austausch im kleinen Kreis suchte, habe ihm diesbezüglich schon einige Briefe geschrieben, sagte Kretschmann. Grundsätzlich müsse jeder zurück, der keinen Asylanspruch habe. Das Asylrecht sichere Hilfe aus humanitären Gründen. "Wer verfolgt wird, kann bleiben, ansonsten erfolgt die Rückführung. Das wird auch so bleiben", machte Kretschmann klar. Hinbekommen habe die Regierung davon abweichend die Regelung, dass junge Leute mit Ausbildungsplatz drei Jahre für die Lehre plus zwei Jahre danach unter bestimmten Bedingungen bleiben könnten. Ansonsten brauche man neben dem Asylrecht und die Bekämpfung der Fluchtursachen aber auch eine Einwanderungspolitik, um legale Korridore für jene zu öffnen, die in Deutschland arbeiten wollen. Dafür zumindest stehen die Grünen, sagte er.

Also haben die Grünen die Afrika-Politik im Blick?, fragte eine Mitarbeiterin nach. Afrika sei wie ein vergessener Kontinent, "da brauchen wir große Ziele", so Winfried Kretschmann, und verglich diese Aufgabe mit dem Marshall-Plan nach dem Zweiten Weltkrieg, mit dessen Hilfe Deutschland wieder aufgebaut wurde. "Diesen Weg müssen wir auch für Afrika beschreiten", denn die bisherige Entwicklungspolitik habe wenig bewirkt. Was die Stuttgarter Regierung beim Thema Diesel vorhabe, wollte ein Mitarbeiter des Vaude-Fuhrparks wissen. Die Blaue Plakette, eine langjährige Forderung der Grünen, habe Bundesverkehrsminister Dobrindt leider verhindert, so Kretschmann. Ansonsten verwies der Landeschef auf den "gewaltigen Umbruch", vor dem die Autoindustrie stehe. Baden-Württemberg sei da mit hunderttausenden Arbeitsplätzen direkt betroffen. Er habe vor den Sommerferien einen Dialogprozess angestoßen, um eine Übergangsstrategie zur "Null-Emissions-Zukunft" zu entwickeln. Dass die Autoindustrie mit den Abgasschummeleien auf der Testrolle ein "Debakel" fabriziert und Vertrauen zerstört habe, stellte er da nicht in Abrede.

Nach der Frage zu seinem Lieblingsessen – Kässpätzle – wurde Winfried Kretschmann abschließend nach seinen Zielen gefragt. "In der Mobilität richtig grün werden, die Wirtschaft begrünen", antwortete der Grüne, der den Klimawandel, "vor dem wir uns wirklich fürchten dürfen", als größte Herausforderung des Jahrhunderts bezeichnete.