Bodenseekreis Wenn Häuser reden könnten: Peter Franzen aus Tettnang ist stolz auf sein Familienwappen auf der Fassade

Auf die "Häuser-Wappen-Tradition" ist Peter Franzen, der Maler von Beruf ist, einst bei einem Urlaub im Zillertal aufmerksam geworden. Er achtet auf Originalgetreue und mischt oft lange an den Farben.

Tettnang (kan) An einem Einfamilienhaus in der Hopfenstraße 8 in Tettnang-Kau prangt neben dem Eingang ein rot-silbernes Wappen als Schmuckobjekt. Es ist das Haus von Harald und Birgit Franzen, das 1938 erbaut und 1998 von ihnen renoviert wurde. Das Familienwappen ergänzte Peter Franzen, der Vater des Hausbesitzers, der Maler von Beruf ist. Er strich die Fassade und malte als Abschluss und Schmuckelement das Wappen an die Vorderfront.

Im Laufe der Jahre hat die ursprünglich rot-silberne Farbkombination eine leicht violette Tönung angenommen, doch ansonsten ist es dem alten Wappenbuch der Familie original-getreu nachempfunden. Vier silberne Ringe in einem Rechteck und obendrauf ein "natürlich aufsteigender Geißbock", so die Beschreibung, deren Bedeutung nicht näher erklärt ist. Dafür erläutert die Schwiegertochter des Künstlers seine weit über das "simple Handwerk" hinausgehenden Fähigkeiten. "Er hat ein Auge für das Schöne, die künstlerische Ader und die ruhige Hand, solche Dinge anzufertigen. Er malt auch Kulissen für die Tettnanger Theatergruppe Montfort, und nachdem das Wappen hier an unserem Haus fertig war, wurde es nicht nur von Nachbarn bestaunt, sondern es gab sogar Folgeaufträge", weiß sie stolz zu berichten.

Und dann kommt zufällig der Künstler selber noch vorbei und freut sich, dass sich mal wieder jemand für sein Werk interessiert. Für ihn ist es eine Identifikation mit seinem Stammbaum den er symbolisch an die Hauswand seines Sohnes malte. Bei einem Urlaub im Zillertal ist er einst auf diese "Häuser-Wappen-Tradition" aufmerksam geworden, die er später zu seinem Hobby machte.

Bei der Anfertigung achtet er stets auf absolute Originaltreue und mischt oft lange an den Farben. In seiner Armeezeit malte er Wappen für die einzelnen Kompanien. Als 1973 der Bodenseekreis auf der Suche nach einem neuen Wappen einen Wettbewerb ausschrieb, nahm er ebenfalls teil und erreichte unter mehr als 500 Einsendern mit seinem Wappenvorschlag den zweiten Platz. Noch heute freut er sich darüber, aber leider war er eben "nur Zweiter", sonst wären heute sämtliche Formulare der Bodenseekreisverwaltung mit seiner Wappenidee bedruckt.