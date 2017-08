Tettnang Welt-Kiffertag mit Folgen: 22-Jähriger zu Bewährungsstrafe verurteilt

Das Jugendschöffengericht verurteilt einen 22-Jährigen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zu sieben Monaten Jugendstrafe mit zwei Jahren Bewährung. Bei seiner Festnahme hatte er sieben Gramm Marihuana und eine Digitalwaage im Rucksack.

Ein zünftiges "Smoke In" am Welt-Kiffertag hätte es werden sollen. Doch die Ordnungshüter verdarben das Happening am 20. April 2015 in Tettnang-Hagenbuchen, stellten etwa 20 Gramm Cannabis, der teilweise offen herumlag oder in den Hosentaschen der zahlreichen Teilnehmer steckte, sicher und brachten einen Stein ins Rollen, der zur Verurteilung des Angeklagten am Mittwoch vor dem Jugendschöffengericht in Tettnang führte.

Richter Martin Hussels-Eichhorn sah es als erwiesen an, dass der heute 22-Jährige im Zeitraum von November 2014 bis Dezember 2015 in mehr als 30 Fällen Betäubungsmittel wie Haschisch, Marihuana und Amphetamine unerlaubt und vorsätzlich erworben und besessen sowie konsumiert hat. Zudem hat er diese Stoffe veräußert und abgegeben. Für ihn sprach, dass er damit keinen Gewinn erzielte. Vielmehr gab er die Betäubungsmittel zum Einkaufspreis an seine Kumpel weiter oder verschenkte sie, um sie mit ihnen gemeinsam zu konsumieren.

"Ich war zu gutmütig", sagte der Angeklagte, der an jenem Tag mit etwa sieben Gramm Marihuana und einer Digitalwaage im Rucksack angetroffen worden war. Sein Handy behielt die Polizei ein, die Auswertung gab Aufschluss über einen größeren Deal, der drei Tage zuvor zur Versorgung des Cannabis-Tages stattgefunden hatte. Dabei wurde bei einer Bekannten, die zuvor nach Frankfurt gezogen war, eine Sammelbestellung im Wert von 1000 Euro aufgegeben. Weil, so der Angeklagte, der Stoff dort besser und billiger sei. Doch statt der bestellten 120 Gramm konnte die junge Frau nur 40 oder 50 Gramm beschaffen, die der Angeklagte am Bahnhof in Meckenbeuren zusammen mit dem restlichen Geld entgegennahm.

Die Menge war somit deutlich geringer als ursprünglich angenommen, was sich zusätzlich strafmindernd auswirkte. Eine Durchsuchung der Wohnung, die sich der Angeklagte, der seine familiären Verhältnisse als schwierig und teilweise belastend beschrieb, mit seinem Kumpel teilte, förderte am 7. Dezember 2015 genau 0,3 Gramm Cannabis und verschiedene szenetypische Gerätschaften zutage. Ein beim Angeklagten polizeilich veranlasster Urintest fiel positiv aus.

Der Angeklagte, als Koch in einem Hotel im Bodenseekreis beschäftigt, lernte im November 2015 seine Freundin kennen, mit der er zusammenzog. Für sie verzichtete er auf Drogen und nahm freiwillig an Suchtberatungsgesprächen der Diakonie teil. Nach der Trennung im Mai dieses Jahres wurde er jedoch rückfällig und fiel bei einer Polizeikontrolle vor einem Club in Ravensburg auf. Mit elf Tütchen zu jeweils einem Gramm Amphetamin in den Schuhen versuchte er vor den Beamten zu fliehen. Anklage wurde noch nicht erhoben.

Richter Hussels-Eichhorn stellte beim Angeklagten schädliche Neigungen sowie eine erhebliche emotionale Reifeverzögerung fest, sodass das Jugendstrafrecht zur Anwendung kam. "Sie haben die Grenze zur Legalität immer wieder überschritten, sobald ihnen die Leitplanken fehlten", sagte er. Der Koch, der von seinem Arbeitgeber hochgeschätzt und als überdurchschnittlich motiviert beschrieben wird, wurde vom Schöffengericht zu sieben Monaten Jugendstrafe mit zwei Jahren Bewährung verurteilt. In dieser Zeit hat er darüber hinaus 1500 Euro in Raten zu 100 Euro an den Jugendhilfeverein in Ravensburg zu zahlen, fünf Suchtberatungsgespräche zu absolvieren und in sechs Monaten drei unangekündigte Urinproben abzugeben.