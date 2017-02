Viele Volltreffer beim Regionalwettbewerb

Schüler der Musikschule Tettnang erzielten bei „Jugend musiziert“ große Erfolge

Etliche Schüler der Musikschule Tettnang beteiligten sich an den Regionalwettbewerbe von „Jugend musiziert“ in der Musikschule Friedrichhafen. Insgesamt 30 erste Preise wurden in diesem Jahr von den 34 angetretenen Schüler erreicht; das ist eine wirklich beeindruckende Bilanz. Außerdem wurden drei zweite Preise und ein dritter Preis erzielt. 23 Teilnehmer erzielten sogar mindestens 23 von 25 möglichen Punkten, was ab der Alterstufe II die Qualifikation für den jeweiligen Landeswettbewerb bedeutet.

Erste Preise mit Weiterleitungen erspielten sich Constantin Segelbacher, Luis Amann (jeweils 23 Punkte, Schlagzeug, Klasse A. Bucher), Mara Staib, Felicitas Wieder, Raffaela Sauter (23 Punkte, Klarinettentrio, Klasse U. Hegele), Lea Suntheim, Sebastiano Arona (jeweils 23 Punkte Gesang, Klasse Ina Weissbach), Theodor Müller, Johannes Bichelmeier, Lara-Sophie Saltik, Marius Gasper (23 Punkte, Trompetenquartett, Klasse G. Hartwig), Samuel Schneider, Clemens Ihler (23 Punkte Hornquartett, Klasse Swen Pech), Miriam Griesser, Patrick Zedler (23 Punkte Querflötentrio, Klasse A. Warnke)

Erste Preise mit mindestens 23 Punkten (aufgrund des Alters noch keine Weiterleitung, da hier der Regionalwettbewerb die Endstufe bedeutet) gab es für Johannes Kiefer (Höchstpunktzahl von 25 Punkten, Harfe, Klasse Simone Häusler), Pauline Pfender, Helena Stemmer, Annette Mohn (24 Punkte, Klarinettentrio, Klasse U. Hegele) Magdalena Müller, Winston Cheng, Anna Gottwald, Jona Behrendt (23 Punkte, Streichquartett, Klassen Weber, Westphal, Lutz).

Weitere erste Preise erhielten Emilia Gebhard, Catrina Gässler, Lorena Empen (22 Punkte Klarinettentrio, Klasse U. Hegele), Marian Gebhard, Janis Bentele (22 Punkte, Trompetenensemble, Klasse S. Pech), Jonah Steck (22 Punkte, Klavier, Klasse J. Jakob), Celine Höpfer (21 Punkte, Klavier, Klasse J. Jakob)

Zweite Preise erspielten sich Sarah Mauch (20 Punkte, Harfe, Klasse S. Häusler, Ariane Thiesemann (20 Punkte Klavier, Klasse J. Jakob) Stefanie Reddy (18 Punkte, Klavier, Klasse J. Jakob) und einen dritten Preis bekam Yeju Kim (14 Punkte, Klavier, Ina Weissbach).