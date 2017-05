Tettnang Verurteilt wegen Falschaussage: 19-Jährige verdrängt unangenehme Wahrheit

Eine 19-Jährige wurde wegen falscher uneidlicher Aussage vom Amtsgericht Tettnang verurteilt. Bei einem Streit auf einem Fest wurde ihr Ex-Freund und eine junge Frau von ihr mit einem Deospray angesprüht. Bei der damaligen Hauptverhandlung 2016 gegen ihren Ex-Freund sagte sie aus, kein Spray dabei gehabt zu haben.

Als jugendtypische Verfehlung stufte Richterin Heike Jakob am Amtsgericht Tettnang das Verhalten der 19-jährigen Angeklagten während einer Hauptverhandlung am 20. April 2016 ein und sah es als erwiesen an, dass sie sich als Zeugin der falschen uneidlichen Aussage schuldig gemacht hat. Sie folgte dem Antrag der Staatsanwältin und verurteilte die 19-Jährige nach Jugendstrafrecht zu einer Geldbuße von 800 Euro.

Ursprünglich, darüber waren sich damals bei der Verhandlung im Jahr 2016 alle Beteiligten einig, wollte die Angeklagte bei einem Fest in Tannau am 26. Juni 2015 mit ihrem Ex-Freund, der bei der Verhandlung 2016 als Zeuge geladen war, nur ein klärendes Gespräch führen. Wenige Wochen zuvor hatte dieser ihr eine Nachricht auf ihr Handy geschickt: "Ich mache Schluss, ich habe eine Neue". Danach ist die Situation auf dem Fest in Tannau eskaliert. Beide trafen sich etwas abseits des Festplatzes, als eine junge Frau, die ihr Ex-Freund kurz zuvor kennengelernt hatte, dazu kam und mit ihm sprechen wollte. Ab hier unterscheiden sich jedoch auch die Aussagen der Verhandlung, die am Mittwoch stattfand.

Sie sei zu der ihr fremden jungen Frau gegangen und wollte sie bitten, zu warten bis das Gespräch beendet sei, so die Angeklagte. Da habe sie ihr Ex-Freund von hinten an der Schulter gepackt und ihr einen Bierkrug an den Kopf geschlagen, infolgedessen sie blutend zu Boden ging, jedoch nicht ohnmächtig wurde. Doch beide, sowohl ihr Ex-Freund als auch die junge Frau, sagten in der darauffolgenden Verhandlung aus, dem Bierkrug-Schlag sei eine Attacke der Angeklagten vorausgegangen. Sie habe die junge Frau mit den Worten: "Verpiss dich, oder ich bring dich um" angeschrien. Auf ihr "Nein" soll die Angeklagte eine Sprühdose aus der Handtasche gezogen und ihr in die Augen gesprüht haben.

Ihr damals angeklagter Ex-Freund gab schon bei der Verhandlung 2016 zu Protokoll, er habe sich zwischen die beiden Frauen gestellt und die Arme ausgebreitet, um die junge Frau zu schützen. Erst als er ebenfalls von seiner Ex-Freundin angesprüht wurde, habe er zugeschlagen. Mit zwei Schnittwunden in der linken Gesichtshälfte und einer Schädelprellung wurde sie damals in das Tettnanger Krankenhaus eingeliefert. Die junge Frau identifizierte das Spray anhand des Geruchs als harmloses Deospray. Die Spraydose selber wurde am Tatort jedoch nicht gefunden. Die Angeklagte leugnete auch bei der Verhandlung am Mittwoch standhaft an diesem Tag ein solches Spray mitgeführt und als Waffe gegen die junge Frau und ihren Ex-Freund eingesetzt zu haben. Zwei widersprüchliche Gutachten eines Mediziners ließen Richter Martin Hussels-Eichhorn damals in der Verhandlung gegen ihren Ex-Freund an der Aufrichtigkeit des damaligen Opfers zweifeln, weshalb es zur Anklage kam. Die Gutachten bescheinigten ihr zunächst eine retrograde, dann am Verhandlungstag plötzlich eine anterograde Amnesie. Erstere lässt nach einem Schädeltrauma Ereignisse vergessen, die vor dem Trauma stattfanden, das zweite, die Ereignisse danach. Der hinzugezogene Gutachter Wolfgang Herre kam gestern zu demselben Schluss wie Hussels: "Eine Amnesie ist bei der Angeklagten auszuschließen, da sie sich an viele andere Dinge, die davor und danach stattgefunden haben, detailliert erinnern kann. Es gibt keine selektive retrograde Amnesie". Möglicherweise würde sie das Deospray verdrängen.

"Die Angeklagte hat selektiv das herausgefiltert, was negativ für sie war und hat die anderen der Lüge bezichtigt", begründete Richterin Heike Jakob ihr Urteil.