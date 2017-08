Tettnang Verkehrsunfall: Autoüberschlag endet in Waldstück

Verkehrsunfall: Autoüberschlag endet in Waldstück

Ein 29-jähriger BMW-Fahrer ist am Mittwoch gegen 22.30 Uhr aus Unachtsamkeit bei Tettnang vom Gemeindeverbindungsweg zwischen Gießenbrücke und Reutenen – Trasse der alten B 467 – abgekommen. Laut Polizei überschlug sich das Auto und kam nach rund 20 Metern im Wald auf den Dach liegend zum Stillstand. Der unverletzte 29-Jährige konnte sich selbst aus dem BMW befreien, ein Rettungswagenteam brachte den Mann zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 5000 Euro, der verursachte Flurschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.