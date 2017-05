Tettnang Verdienstorden für Vaude-Chefin Antje von Dewitz

Tettnanger Unternehmerin wird im Mannheimer Schloss von Ministerpräsident Winfried Kretschmann ausgezeichnet

Es war ein glanzvoller Nachmittag im Mannheimer Barock-Schloss. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann zeichnete am Samstag 22 Bürgerinnen und Bürger für ihr besonderes Engagement mit dem Verdienstorden des Landes aus. Neben Prominenten zählte auch die Tettnanger Vaude-Chefin Antje von Dewitz zu den Geehrten. Sie erhielt die Auszeichnung für ihr umweltbewusstes und nachhaltiges Wirken als Unternehmerin. Zu ihr und den weiteren 21 verdienten Persönlichkeiten sagte Kretschmann: „Auf engagierte Menschen wie sie ist jedes Gemeinwesen angewiesen: Weil sie sich aktiv einbinden. Weil sie vorausdenken. Weil sie ihre Stimme erheben und sich für andere starkmachen. Und weil sie Verantwortung übernehmen", so Kretschmann.

„Im Sport, im Sozialen, in Kunst und Kultur, in Kirchen, in der Wirtschaft oder in der Politik setzen sich die Geehrten mit viel Herzblut ein. Sie stehen für Mitmenschlichkeit, Solidarität sowie den Willen, neue Wege zu gehen. Damit sind sie echte Vorbilder“, führte der Ministerpräsident fort. In der Laudatio über Antje von Dewitz sagte er: „Sie ist eine herausragende Unternehmerin und ‚Gipfelstürmerin‘ wie unlängst das Handelsblatt schrieb. Seit 2009 führt sie das von ihrem Vater 1974 gegründete Outdoor-Unternehmen Vaude. Sie hat es bestens verstanden mit Innovationsfreude sowie nachhaltigem, fairem und umweltfreundlichem Wirtschaften an den Erfolg des Vaters anzuknüpfen. Mehr noch: ihr gutes Gespür, ihr Weitblick und ihr großes Verantwortungsgefühl für Mensch und Natur zeichnen sie besonders aus. Dafür erhielt sie unter anderem den deutschen Nachhaltigkeitspreis.

Mit nachhaltigen Materialien und umweltschonenden Produktionsabläufen setzt sie Maßstäbe. Ebenso wie mit ihrem Mobilitätskonzept und der klimaneutralen Firmenzentrale. Ihr weltweites soziales und ökonomisches Engagement für faire Löhne und Arbeitsbedingungen ist ein wichtiges Signal. Mit Kinderhaus und Teilzeit- sowie Telearbeitsplätzen hat sie zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie beigetragen. Zudem fördert sie Frauen in Führungspositionen und hilft mit, dass der Wirtschaftsstandort Oberschwaben noch stärker wird“, schloss er. Beim anschließenden Empfang zeigte sich von Dewitz überaus angetan von der Auszeichnung. „Das bedeutet mir sehr viel. Das ist eine große Ehre. Ich bin schon ein bisschen stolz darauf, vor allem wenn man die Biografien der anderen Geehrten hört, das ist schon sehr beeindruckend “, betonte die Unternehmerin im Kreise ihrer Familie.

Der Verdienstorden des Landes ist auf insgesamt 1000 lebende Personen begrenzt. Seit 1975 wurde der Landesorden rund 2000 Mal verliehen. Geehrt werden einmal im Jahr Personen, die sich auf dem politischen, sozialen, kulturellen oder wirtschaftlichen Sektor verdient gemacht haben.